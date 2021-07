Turistička sezona tek je započela. No, koliko turisti zapravo uživaju u njoj postavlja se pitanje. Putovanja se lagano, ali sigurno pretvaraju u slikanje za društvene mreže, a sve manje u uživanje u trenutku, prirodnim ljepotama i kulturnim baštinama koje ih okružuju.

Ugostitelj s Brača svojim posjetiteljima ostavio je jasnu poruku koja je s vremenom postala viralni hit i obavezna destinacija za sliku za društvene mreže.

- No WI-FI. Talk to each other! Call your mom. Pretend its 1993. Live-ear and drink. Bon Appetit! – pisalo je na ploči u Marija grill ugostiteljskom objektu na Braču.

- Mi smo zapravo imali wi-fi za goste kada sam ja to stavio, ali to sam stavio kao neku šalu. Radio sam dosta godine u Americi te sam po uzoru na njih to napravio – otkrio nam je vlasnik restorana Marija Grill na Braču Nikša Beroš.

- Mislim da je jedino ispravno da ljudi dolaze na večeru, a ne da se igraju po telefonima. Puno je djece dolazilo, a prvo pitanje je „koja je lozinka za WiFI“. No, kako si u poslu u restoranu, davati šifre usporavalo je cijeli proces. Tako da osim dobre šale ispalo je to i odličan poslovni pothvat – rekao je vlasnik.