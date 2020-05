'Nešto nas je gledalo s prozora, to smo kasnije vidjeli na fotki'

Nismo ni znali što je na slikama. Kad smo došli doma, cura ih je uređivala. Rekla mi je: 'Dođi brzo, vidi ovo!' A na fotki kao da nas nešto gleda, priča nam Nikola (38), koji je s djevojkom Danijelom (36) prošli četvrtak bio na izletu u dvorcu Brezovica, desetak minuta vožnje od zagrebačke Arene.

- Kad mi je pokazala fotografije, naježio sam se. Ovo je prvi put da sam ovako nešto doživio i ne kažem da je na fotografijama duh ili nešto neobjašnjivo, možda je sve samo obična igra svjetla i sjene, ne znam. Ali da sam se naježio, jesam - priča Nikola, koji je inače iz Međimurja, a živi u Zagrebu.

'Ona bi natrag, meni se ne ide'

- Cura i ja volimo dvorce, prijateljica nam je rekla: 'Pa super, imate jedan 15 km udaljen od vas'. Nismo ni znali da je u Brezovici dvorac. Kad smo tamo došli, nije bilo nikoga. Samo čista priroda, ptice... Blizu je i samostan - kaže Nikola o dvorcu koji je polovicom osamnaestog stoljeća izgradio Josip Kazimir Drašković, a najpoznatiji je po freskama iz središnje dvorane s prikazima sedmogodišnjeg rata.

Foto: čitatelj 24sata

'Prijatelj mi je rekao da se ne šalimo s tim stvarima'

Dvorac koji predstavlja baroknu umjetnost kontinentalne Hrvatske danas je u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije, a kroz povijest su mu vlasnici bili i Zrinski, Draškovići, Gyulayi... Naposljetku ga kupuje veletrgovac Josip Ausch da bi ga 1912. prodao Zagrebačkoj nadbiskupiji. Danas je zapušten.

- Baš nas je zato zaintrigirao. Obišli smo ga i fotografirali iz svih kuteva. Onda nas je doma dočekalo iznenađenje. Imam još jednu fotografiju na kojoj se vidi nešto poput obrisa psa ili vuka. Pokazao sam fotografije prijateljima, jedan mi je rekao da se ne šalimo s tim stvarima, da smo možda vidjeli nekoga tko je umro i sad taj dvorac čuva. Drugi mi kažu da se možda radi o beskućniku. Kažem, ja ne tvrdim da je to duh, samo sam podijelio tu fotografiju zbog koje me, evo i sad, prolaze trnci - priča Nikola.

Što cura kaže na sve to?

'Prijatelj mi je rekao da je na jednoj fotki obris vuka'

- A ona bi natrag. Kaže mi: Ajmo još jedanput'. Rekoh joj: 'Samo ti idi, ja nema šanse da se vraćam tamo'. Pa je odustala. Neće sama, ha, ha, ha - dodao je Nikola i poslao nam još fotografija.

Na jednoj se vidi nešto poput obrisa vuka.

- To nismo ni primijetili. Prijatelj nam je rekao: 'Hej, pa na jednoj fotki se vidi i obris vuka ili psa'. Kad smo približili, jasno se vidio obris. Ne znam što bih mislio. Znam da će sad biti puno onih koji će me napadati, ali ponavljam, ja ne tvrdim da je ovo duh niti tvrdim da je to obris vuka - dodao je Nikola.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata