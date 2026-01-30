VIDEO Žena se nakon poroda šokirala, sve je snimila: Narasla mi treća 'dojka'. Ima i bradavicu

Dok se još oporavljala u bolnici nakon poroda, ova majka dvoje djece mislila je da je sve vidjela, sve dok je savjetnica za dojenje nije ležerno obavijestila da joj je izrasla dodatna dojka, i to s bradavicom, na mjestu gdje to nitko ne očekuje. Svoje je iskustvo odlučila podijeliti kako bi pomogla drugim ženama da nauče više o vlastitim tijelima, prenosi NY Post.

Nevjerojatno otkriće dogodilo se kada je savjetnica svratila do Mamiyine sobe nedugo nakon što je rodila, što je standardna praksa namijenjena pomoći novim majkama da se uhodaju u dojenje.

​- Svoje prvo dijete dojila sam godinu i pol, pa sam mislila da me ova sestra ne može ničim iznenaditi - rekla je Mamiya.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, dok su razgovarale, savjetnica je spomenula da neke žene tijekom trudnoće razviju dodatno tkivo dojke duž takozvane "mliječne linije". Ta nevidljiva traka tkiva proteže se s obje strane tijela, od pazuha do prepona. Svi je imaju dok su u maternici, ali neki se ljudi rađaju s malim količinama preostalog tkiva koje godinama ostaje neaktivno.

Trudnoća, međutim, sve mijenja. Porast hormona cilja receptore tkiva dojke kako bi se pripremile za hranjenje, a budući da je dodatno tkivo biološki identično normalnom tkivu dojke, može nateći u isto vrijeme, ponekad formirajući kvržice s dodatnim, prekobrojnim bradavicama. Mamiya je već sumnjala da je razvila dio tog viška tkiva nakon što je primijetila tvrdoglavu nakupinu masnoće ispod pazuha koja nije nestajala.

​- Postalo je puno tamnije, kao što vam tijekom trudnoće bradavice i areole postanu jako tamne, a istu sam promjenu primijetila i na svojim pazusima, pa sam pomislila: 'Super, dodatno tkivo dojke, to sam već znala' - rekla je.

Ali kada je savjetnica zatražila da pogleda, bio je dovoljan samo jedan pogled da shvati kako su stvari otišle na drugu razinu.

​- Rekla je: 'Da, imate treću bradavicu ispod pazuha', kao da je to nešto slatko ili slično - ispričala je Mamiya, priznajući da je pretpostavljala da je mala tamna točka samo izraslina na koži.

​- Reći mi da imam dodatnu bradavicu na pazuhu prije nego što sam obavila prvu nuždu nakon poroda je dijaboličan posao.

Mamiyino otkriće izazvalo je pravu pomutnju na internetu, prikupivši više od 3,7 milijuna pregleda u samo nekoliko dana. Gledatelji su preplavili odjeljak za komentare, šokirani, znatiželjni i moleći da vide njezinu treću dojku.

​- Nećete me ni na večeru prvo izvesti, samo želite vidjeti moju dojku ispod pazuha? - našalila se u idućem TikTok videu.

​- To je ludo, ali pokazat ću vam.

Podigavši ruku, Mamiya je otkrila izbočinu uvučenu u pazuh, što je očito najčešće mjesto za takozvano "pomoćno tkivo dojke".

​- Uglavnom izgleda kao mala kvržica, a područje oko nje je potamnilo - rekla je o bradavici, napominjući da je nije bilo prije poroda.

​- Kad su mi ruke spuštene, izgleda normalno.

Proizvodi li mlijeko i što dalje?

Naravno, korisnici su imali pitanja, uključujući i ono može li dodatno tkivo proizvoditi mlijeko. Odgovor je da ponekad može, ali Mamiya ne planira testirati tu teoriju.

​- Ako mislite da ću staviti izdajalicu ovdje i pumpati svoj pazuh, niste pri zdravoj pameti, jer neću - rekla je.

​- Ako pumpate, možete potaknuti proizvodnju mlijeka. Ne želim poticati mlijeko da izlazi odatle.

Ipak, napomenula je da, ako prođe predugo bez normalnog dojenja, kvržica postane "ljuta", natekne i postane osjetljiva. Srećom, pridržavanje rasporeda dojenja i izdajanja, uz led i toplinu, pomaže joj da to drži pod kontrolom. Kod nekih žena, dodatno tkivo dojke smanji se nakon što hormoni trudnoće izblijede, ali rastegnuta koža i masno tkivo ne vraćaju se uvijek u stanje prije trudnoće.

​- Bojim se da mi je jedina opcija odrezati je, pa kad završim s rađanjem djece, mogu je kirurški ukloniti - rekla je Mamiya, dodajući da se "ništa ne može učiniti po pitanju bradavice".

​- Ako se pojavi, prihvatit ćeš je. To su jedine opcije.

Iako iznenadna pojava treće dojke nije bila na njezinoj listi očekivanja, Mamiya kaže da to nije najgora postporođajna zavrzlama.

​- Koga briga? Imate treću dojku, četvrtu dojku, to je zapravo najbolji mogući scenarij od svih medicinskih promjena na tijelu koje se događaju prije i poslije djeteta.

Mamiya, koja redovito dijeli sadržaj o mentalnom zdravlju i stvarnosti majčinstva, rekla je da je objavila video kako bi rasvijetlila manje poznatu stranu trudnoće i života nakon nje. Sudeći po odgovoru, pogodila je u živac. Oba videa bila su ispunjena komentarima majki koje su doživjele slične anatomske promjene, klub koji je Mamiya nazvala "Sestrinstvo treće bradavice".

​- Kao žene, a posebno kao majke, naša ranjivost je naša snaga. Postoji toliko toga o čemu se ne govori i što je nedovoljno istraženo, a iskreno i transparentno dijeljenje naših iskustava je ono što će se boriti protiv toga - rekla je Mamiya za The Post.