SJAJNI PRIZORI

VIDEO Snimke iz kokpita: Hrvatski Rafalei vježbali s francuskima iznad Jadrana HRVATSKA - Hrvatski i francuski Rafalei danas zajedno na hrvatskom nebu. Snimke iz kokpita prikazuju vježbu borbe “dva na dva” kako bi se povećao stupanj spremnosti pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, poručio je na X-u ministar obrane Ivan Anušić uz video. Avioni su poletjeli s nosača Charles de Gaulle i iznad područja Like počeli svoj let u 14:30 sati, dosegnuvši visinu od 20 km. Piloti su uvježbavali borbu "dva na dva". Zatim su između 15:00 i 15:15 sati, četiri aviona preletjela gradove Vir, Zadar, Šibenik i Split na visini od 300 do 350 metara.

