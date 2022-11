Nikad lakše do ulova: Jugo u Vodicama izbacilo ribu na obalu

Jugo i obilne kiše poplavile su obalu, a zbog velike plime u Vodicama je more izbacilo ribu na obalu.

Foto: Info Vodice

- Kada more dođe ovako skroz do stepenica nije nikakvo čudo da i pokoja riba ispliva. I jutros se baš to desilo, more je izbacilo na obalu velike ciple. Nikad lakše do svježe ribe - piše Info Vodice.

Foto: Info Vodice

DHMZ je za cijeli obalu izdao crveni meteoalarm, zbog vjetra, kiše i grmljavinskog nevremena. Voda je poplavila ulice i blokirala promet, a poplavljeni su bili i kafići i kuće. Nevrijeme je donijelo i povijesno visoke plime. Na mareografskoj postaji u Bakru u 7 sati i 18 minuta zabilježen je vodostaj koji za 103,4 cm premašuje srednju morsku razinu. To je jedan od najvećih vodostaja zabilježenih od 1929. godine, kad je utemeljena postaja u Bakru.

Foto: Info Vodice

Smirivanje vremena najavljeno je popodne u Istri, a za sada je njena zapadna obala, kao i Dubrovačka regija, jedina za koju je upaljen narančasti, a ne crveni meteoalarm.