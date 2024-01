Norvežanka osvojila 120 mil. € na Eurojackpotu: Otkrila je na što će potrošiti vrtoglavi iznos!

Zamislite da u jednom trenutku postanete bogatiji za 120 milijuna eura.

Zvuči nemoguće ako već nemate milijarde na računu, no jednoj dami iz Norveške jučer se osmjehnula sreća i scenarij iz prve rečenice teksta za nju je sad stvarnost.

Podsjećamo, u jučerašnjem izvlačenju 05. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 6, 19, 32, 39, 42 – 4, 9, koji su igračici iz Norveške donijeli dobitak 5+2 u iznosu od vrtoglavih 120.000.000,00 eura!

Žena koja je osvojila ovaj nevjerojatan iznos nije pratila izvlačenje te nije bila svjesna kako je sad multimilijunašica dok joj nije zazvonio telefon. S druge strane bila je osoba iz Norsk Tippinga koja ju je obavijestila o dobitku...

Foto: Eurojackpot.org.hr

- To je jednostavno potpuno ludo - kazala je u prvom trenutku sretna osvajačica nagrade, koja je vijest, pišu Norvežani, primila poprilično mirno!

- Dosta je zabavno to. Velik dio ću podijeliti s obitelji, a osim toga, vjerojatno ću i dosta putovati - kaže anonimna Norvežanka.

Ingrid Roterud Mathisen bila je ta koja je dobitnici javila sretne vijesti.

Foto: Norsk Tipping/Screenshot

- Prvo je bila u šoku i mislila je da su to gluposti. Morala sam je malo uvući u razgovor. Tad se puno smijala i bila je jako vesela. Ali puno puta me pitala je li to istina - kazala je Ingrid za Vg.no.

