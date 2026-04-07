Nutella lebdjela u Orionu: 'Najbolja besplatna reklama'

Tijekom povijesne NASA-ine misije Artemis II, jedan neočekivani putnik ukrao je svu pozornost. Staklenka Nutelle, popularnog čokoladnog namaza s lješnjacima, bešumno je plutala kabinom letjelice Orion i u svega nekoliko sekundi postala globalni internetski fenomen, osiguravši svom proizvođaču ono što mnogi analitičari nazivaju najboljom besplatnom reklamom u ljudskoj povijesti. Snimka izravnog prijenosa, koja je obišla svijet brzinom svjetlosti, prikazuje staklenku kako u bestežinskom stanju lebdi ispred kamere. U gotovo filmskoj sceni, okrenula se upravo toliko da njezina prepoznatljiva etiketa bude savršeno vidljiva. Trenutak se dogodio 6. travnja 2026. godine, samo četiri minute prije nego što je četveročlana posada oborila rekord misije Apollo 13, postavši ljudi koji su se najviše udaljili od Zemlje.

Savršeni trenutak u dubokom svemiru:

Društvene mreže eksplodirale su gotovo trenutno. Korisnici su scenu opisivali kao marketinški potez koji nijedna agencija na svijetu ne bi mogla osmisliti. Komentari poput "najveća besplatna reklama u povijesti" i "Nutella je upravo dobila ultimativnu svemirsku reklamu" preplavili su platformu X. Vrijednost takve organske promocije, procjenjuje se, nadmašuje cijenu višemilijunskih reklama koje se emitiraju tijekom Super Bowla. Talijanski proizvođač Ferrero nije dugo čekao s reakcijom. Na službenim profilima brenda podijelili su snimku uz poruku: "Počašćeni smo što smo putovali dalje od bilo kojeg namaza u povijesti. Podižemo širenje osmijeha na nove visine". U zabavu se uključio i NASA-in svemirski centar Kennedy, koji je komentirao:

"Uživamo u slatkim poslasticama dok naša posada Artemisa snima slatke fotografije Mjeseca!"

Ponijeli i 58 tortilja

Zbog savršeno tempiranog kadra, pojavile su se i špekulacije da je riječ o prikrivenom oglašavanju. Međutim, NASA je te tvrdnje odlučno demantirala.

Glasnogovornica agencije, Bethany Stevens, izjavila je kako NASA ne bira hranu za posadu u suradnji s brendovima.

- Ovo nije bilo plaćeno oglašavanje - kratko je poručila Stevens.

Nutella se na letjelici našla isključivo kao dio osobnih zaliha hrane astronauta, odabranih prema vlastitim preferencijama za desetodnevnu misiju. Na jelovniku su se, između ostalog, našli i makaroni sa sirom, goveđa prsa te kajgana. Zanimljivo je da je posada sa sobom ponijela čak 58 tortilja, koje su u svemiru praktične jer ne stvaraju mrvice koje bi mogle oštetiti osjetljivu opremu. Ipak, prisutnost Nutelle ima i znanstveno opravdanje. Stručnjaci ističu kako je namaz idealan za svemirske misije iz više razloga. Visokokaloričan je i pruža brzu energiju potrebnu za naporna putovanja. Njegova gusta tekstura sprječava prolijevanje u mikrogravitaciji, a poznati okusi omiljene hrane služe kao važna psihološka podrška astronautima tijekom dugotrajne izolacije.

Povijesni let misije Artemis II

Događaj s Nutellom bio je samo simpatična crtica unutar jedne od najvažnijih svemirskih misija modernog doba. Posada Artemis II, koju čine zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, te stručnjaci za misiju Christina Koch i Jeremy Hansen, prvi su ljudi koji su nakon više od 50 godina letjeli prema Mjesecu. Misija je također povijesna jer su Koch i Glover postali prva žena i prva crna osoba koja je putovala izvan niske Zemljine orbite.

Tijekom leta, posada je dosegla maksimalnu udaljenost od 406.763 kilometra od Zemlje, čime su za gotovo 7000 kilometara nadmašili rekord koji je 1970. postavila posada nesretne misije Apollo 13.

Nakon što su obišli dalju stranu Mjeseca, astronauti su proveli 40 minuta u potpunoj tišini, bez komunikacije sa Zemljom, postavši najizoliranija ljudska bića u povijesti.

*uz korištenje AI-ja