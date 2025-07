Objavio video iz Italije pa podijelio Instagram: ’Napulj me iznenadio... ne pozitivno’

Influencer i putnik Marek Pukas iz Poljske izazvao je žestoku raspravu na Instagramu kada je podijelio svoje iskustvo iz Napulja, popularnog talijanskog odredišta. Iznenadio se, ali ne na dobar način, ulice su bile pune smeća, piše Daily Mail.

Marek je ove godine krenuo u obilazak svijeta, pa često dijeli svoje zanimljive trenutke s putovanja na društvenim mrežama. Video iz Napulja skupio je više od pola milijuna pregleda, a pokazao je napuljske ulice i svoje razočaranje.

- Italija me toliko puta oduševila - gradovi puni ljepote, šarma i brige. Ali Napulj... me iznenadio. Ne na dobar način, napisao je.

- Vidio sam mnogo mjesta diljem ove zemlje, ali nikad nisam vidio ulice tako pune smeća. Bilo je neuredno, kaotično i iskreno, teško je bilo uživati. Ovdje se ne radi o bacanju sjene - to je samo moje iskreno iskustvo, podijelio je.

Video je izazvao raspravu među 700 pratitelja, a mnogi lokalni stanovnici i turisti branili su talijansku popularnu destinaciju, dok su drugi smatrali da se mogu poistovjetiti s Marekovim iskustvom.

"Živim u Londonu. LONDON je gori od Napulja. Volio bih da mogu živjeti u Napulju", "Ako ti se ne sviđa, nemoj putovati. Ostani u svojoj zemlji. Snimio si samo najgori dio prekrasnog, stalno rastućeg grada", "Zašto ne pokušate snimiti druge dijelove grada - Chiaiu, Lungomare, Vomero ili čak sam povijesni centar?", neki su od komentara.

Foto: Instagram

"Ovi prljavi kutovi koje pokazujete definitivno su dio Napulja, bez sumnje - ali zašto ne biste snimili i prljave kutove Londona, New Yorka, Rima, Milana, Atene ili Madrida? Zašto to ne učinite? Napulj je nevjerojatan", "Nažalost, nije samo Napulj u pitanju. To je stvarnost mnogih gradova/sela na jugu Italije. Ljude jednostavno nije briga. Jutros sam bio na plaži i tamo su ostale boce piva i vode", složili su se s Marekom u drugim komentarima.

- Na putu sam po Italiji i do sada sam posjetio Napulj, Rim, Firencu i Veronu, a Napulj je bio jedini grad u kojem je smeće bilo posvuda, jako prljavo i smrdljivo. Ako moram biti iskren, najvjerojatnije se tamo ne bih vratio, podijelio je iskustvo putovanja jedan od pratitelja.

