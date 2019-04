Odspavala u propeleru aviona: Sova je skoro ostala bez glave

Jednoj sovi u Australiji skoro je bilo 'kukulele' zbog mjesta na kojem je zadrijemala ovog četvrtka. Nakon što ju je pilot tvrtke Virgin Australia pronašao unutar propelera aviona na airodromu u Sydneyu , strojari su sovu brzo spasili s opasnog mjesta, a veterinarska služba ju je i pregledala zbog mogućih ozljeda prije nego što je ponovno puštena u divljinu.

Iako je ova vrsta kukuvija najrasprostranjenija vrsta kopnenih ptica na svijetu, evolucija ju ipak instinktima nije pripremila na novosti koje su ljudi proizveli u njenim staništima.

This owl didn’t give a hoot where it napped! The cute little guy was found during our pre-flight checks. Our team of engineers rescued it & was assessed before being safely released back into the wild. Where’s the strangest place you’ve woken up? #HootHoot pic.twitter.com/1NEx9usRfu