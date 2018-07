Posao iz snova: Život u raju, a godišnja plaća oko 417.000 kn

Dakle, ovo je vjerojatno najlakši posao na svijetu.

Mali otok Sv. Helena, smješten u Atlantskom oceanu raspisao je natječaj za radno mjesto graničnog kontrolora na aerodromu. No taj se baš i neće naraditi. Na otoku živi 4500 stanovnika, a na aerodrom koji su mediji već prozvali 'najbeskorisnijim aerodromom na svijetu' avion slijeće jednom tjedno.

Najsretnijem kandidatu, koji će za posao nadzora dolazaka putnika na aerodrom dobivati godišnju plaću od oko 50.000 funti (oko 417.000 kuna), ne bi trebalo biti dosadno.

Kako navode u oglasu za posao, ovaj suptropski otok koji spada u britanski prekomorski teritorij krasi spektakularna priroda i toplo, prijateljski raspoloženo stanovništvo od 4500 ljudi.

#StHelena is one of the world’s most-remote islands in the South Atlantic Ocean. New travel routes have slashed the journey time from 5 days to just four hours! If you’d like to visit ‘The Galapagos of the Atlantic’ get in touch today! pic.twitter.com/X9mUHssPxh