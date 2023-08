Oglas o kojem priča Hrvatska: 'Ženo, pa ja bih ti dala 500 eura samo da ne dolaziš na more!

U Facebook grupi Apartmani Hrvatska 2023. tražim/nudim (iznajmljivanje) pojavio se u najmanju ruku zahtjevan i neobičan post. Jedna korisnica traži apartman za sebe i svoju prijateljicu, a njezini zahtjevi i uvjeti zgrozili su ostale članove grupe.

Post prenosimo u cijelosti:

"Tražim smještaj za sebe i za prijateljicu u nekom lijepom smještaju, 23.08-5.9 uz more s privatnom terasom gdje možemo svirati violinu da ne smetamo drugim gostima. S pogledom na more. Želimo terasu sa cvijećem a ne starim željezom pobacanim okolo što nas je prošle godine dočekalo. Po mogućnosti odma uz more da nema stepenica i da je lagan ulaz u more. More mora biti čisto i na plazi da nema gužve, Parking mora biti obavezno za jedno auto i siguran od lopova po mogućnosti garaža. Cijena do 500 eur jer je bolje da dobijete nešto nego da vam stoji prazno."

Post je u samo nekoliko sati skupio 150 komentara.

Naime, ljudi se zgražaju prohtjevima gospođe koja apartman želi platiti 38 eura po noćenju.

"Ja bi tebi dala 500 eura samo da ne dolaziš", "Da sam kruha gladna ne bih vam iznajmila samo zbog vaše arogancije. Može vas sram biti tražiti apartman za te uvjete po toj cijeni.", "Rentaj za 500€ kombi sa tovarnim prostorom i svirajte vas dvije violinu dok vam zubi ne utrnu. I gledaj to sa pozitivne strane platit ces jos manje nego tih 500€" "Ma daj, ovo mora biti neka provokacija i šala"

Ovo su samo neki od komentara u jednoj najpopularnijih objava u ovoj grupi.