Engleze 'ubijaju' na internetu: Bahatost im stigla na naplatu

Nema tko ne zna, ali ako slučajno postoji netko takav, ponovit ćemo ako treba i stotinu puta - Hrvatska u nedjelju igra u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, nakon što je spektakularnom utakmicom u srijedu iz bitke za zlato izbacila reprezentaciju Engleske!

Povijesni uspjeh hrvatskog sporta zapalio je i društvene mreže na kojima se svijet bavi parodijama i šalama na račun potučenih Engleza. Poznato je da su Englezi prilično samouvjereno orili svoju parolu 'Football's coming home' (nogomet se vraća kući), a to je dalo materijala navijačima hrvatske reprezentacije da se itekako našale s gubitnicima.

Strijelac hrvatskog pobjedničkog zgoditka Mario Mandžukić tako je Harryju Kaneu pristojno uručio avionsku kartu za London, ali i odalamio dosadnog Robina koji i dalje pogrešno vjeruje da se 'nogomet vraća kući'...

Pogledajte neke od najmaštovitijih i najsmješnijih memeova engleskog poraza i velike hrvatske pobjede!

The memes have started 😂😭😂 pic.twitter.com/CHcxZ3aVaO

England fans right now pic.twitter.com/ECJ9Uqiysa

They are coming home (📷: @taze19sel ) pic.twitter.com/V7uL72872t

"Hey mum, so I was wrong. It's not coming home. We are." #WorldCup pic.twitter.com/NBwuurleef