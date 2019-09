Osveta Majke Prirode: Morž na Arktiku mornarici potopio brod

Plovilo ruske mornarice koje je bilo na ekspediciji na Arktiku potopila je bijesna ženka morža jer se čamac previše približio njezinom mladunčetu.

Sjeverna flota zajedno s ruskim geografskim društvom isplovila je iz Zemlje Franje Josipa (ruska otočna skupina smještena u Arktičkom oceanu) na brodu tegljača Altai, no na izlazak na obalu koristila je manje gumene čamce.

Mornari su bili prisiljeni pobjeći s jednog od njih nakon što je ženka morža napala brod za napuhavanje.

A Russian Navy Boat Was Attacked and Sunk by a Walrus in the Arctic https://t.co/MFKPaoAhKx