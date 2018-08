Otac kćeri napisao životopis: 'Lijena je, nepristojna i kasni'

Mnogi u potrazi za poslom pokušavaju što više uljepšati svoj životopis. Pokušala je to i Lauren Moore (16) iz Clevelanda u SAD-u, ali njezin otac je bio potpuno iskren i napisao je svoju viziju kćerinog radnog iskustva.

Kao vještine i osobne kvalitete otac je naveo: lijena, kasni, neznalica, nepristojna, neodlučna, mrzi ljude, tipična 16-godišnjakinja.

U životopisu stoji i kako je radila kao pomoćnica u uredu, no to joj neće baš puno pomoći pri pronalasku posla.

- Ne sluša, pretražuje Facebook, gubi dokumente, daje klijentima informacije za prijevare - neke su od radnih navika koje je pokazala na tom radnom mjestu.

Ni tijekom volontiranja djevojka se očito nije previše iskazala jer je otac napisao kako je 'kopala rupe u potrazi za zlatom, bila neuredna i nije je zapravo bilo briga'.

Djevojka je fotografiju CV-a postavila na Twitter gdje je postala viralni hit.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ