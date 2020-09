Otišlo je predaleko: Blatit ćemo je dok ne dokažemo da je pravi rad samo onaj fizički na polju?

Nebitno je koju stranu ste u ovoj sapunici zauzeli, ono što najviše čudi što se 'afera' na stišava. Ovo je već n-ti slučaj gdje smo vidjeli koliko Hrvati vole 'cipelariti' samo kad ima dovoljno krvi da je nanjuše

<p>Dokad će ljudi razvlačiti slučaj influencerica? Dok ne dokažu da je pravi rad sam onaj fizički na polju? Dok ne shvate da je nastupilo digitalno doba i da postoje novi oblici oglašavanja? Dok oni koji podupiru dotičnu influencericu ne shvate da se ista mogla profesionalnije predstaviti brendu (restoranu) kojeg je kontaktirala i da na kraju svatko ima pravo odbiti je?</p><p>I dok je nebitno koju stranu ste u ovoj sapunici zauzeli, ono što najviše čudi što evo već peti dan brojke skaču jer na tu temu klikate kao ludi<strong>. Ovo je već n-ti slučaj gdje smo vidjeli koliko Hrvati vole 'cipelariti' samo kad ima dovoljno krvi da je nanjuše.</strong></p><h2>Jeste li čuli za pojam 'cancel culture' iliti 'kultura otkazivanja'?</h2><p>Prema <a href="https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Cancel%20Culture" target="_blank">Urban Dictionaryju</a>, ovo što Hrvati (ali ne samo oni) vole raditi po društvenim mrežama već unazad nekoliko godina - ima i svoju terminologiju. '<strong>Cancel culture</strong>' definirala bi se kao 'želja da se skloni osobu ili skupinu s društvenih mreža, a karakterizira je odgovor nekoj osobi kada se dokaže da je u krivu'. Ljudi kojima se zamjerila pozivat će njene pratitelje da prijave račun osobe ili skupine umjesto da diskutiraju o kritici ili pokažu dokaze zašto je kritika pogrešna. Narcisoidni ljudi čine većinu ljudi koji sudjeluju u kulturi otkazivanja, a pridružuju im se i neodrasle osobe.</p><p>Prema pisanju <a href="https://www.liberal.hr/cancel-culture-kultura-otkazivanja-kulturoloski-rat-ljevica-desnica-229" target="_blank">Liberal.hr</a>-a, ta kultura otkazivanja veže se za krajnju ljevicu, osobito za milenijalce koji na Twitteru 'love desničare i onda ih prijavljuju zbog tvitova koji mogu i ne moraju biti zlonamjerni prema nekoj manjinskoj skupini koju ljevičari smatraju zaštićenom'.</p><p>Desničari su pak uvjereni da se na taj način pokušava njima oduzeti pravo govora i platforma kako ne bi više širili svoje stavove i ideje dalje. </p><p>Evo jedan primjer iz travnja ove godine. Iako to puno ne čudi, Ivan Pernar tada je napisao vrlo nesmotren komentar na temu karantene u vrijeme pandemije.</p><p>Iako je ovaj njegov komentar poprilično kontroverzan i kao stvoren za raspirivanje vatre, što god mislili o njemu, je li na vama čitateljima da mu se čudite, prozivate ga, a na nama medijima da njegove riječi prenosimo, odnosno dajemo mu medijski prostor, u nadi da ćemo mu zagorčati život daljnjim vrijeđanjem njegova lika i djela?</p><p>Isto tako, moramo li otkrivati identitet anonimaca koji na društvenim mrežama ispoljavaju svoje ekstremne stavove, koliko god se ne slagali s njima? Vjerujemo da je teško ne 'pohvaliti' se svima na kakvog ste 'specijalca' naišli, još teže, ostaviti ga na miru i ne pustiti ga da vas njegove rečenice uvrijede...</p><p>Možemo se mi šaliti s influencerima, može njima ne biti smiješna ta šala, ali na kraju dana ne smijemo biti <strong>zlostavljači</strong>.</p><h2>Influencer influenza</h2><p><strong>3 razloga zašto mnogi misle da su influenceri bespotrebni:</strong></p><p>Influenceri su ljudi s velikim brojem pratitelja (lažnih ili pravih) koji govore ljudima kako je vaš brend super i koliko se njima sviđa - u zamjenu za novac. </p><p><strong>Problem 1:</strong> Većina influencera nisu stručnjaci u domeni proizvoda koji sponzoriraju, to su samo ljudi koji imaju dosta pratitelja</p><p><strong>Problem 2:</strong> Oni su jednostavno dostupni onom tko najviše ponudi pa će tako, recimo, danas govoriti o tvom brandu sve najbolje, a sutra možda o tvojoj konkurenciji</p><p><strong>Problem 3: </strong>Stvarna publika zna procijeniti je li influencer zaista isprobao proizvod ili samo glumi da je</p><p><strong>3 razloga zašto ljudi misle da su influenceri dobrodošli u ovo digitalno doba:</strong></p><p><strong>1. dobra stvar:</strong> Uspiju vaš proizvod pretvoriti u kreativni sadržaj koji se sviđa publici koja ih prati (a to je možda i vaša buduća klijentela)</p><p><strong>2. dobra stvar:</strong> Oni su samo kao megafon za ono što želite reklamirati. Nisu napadni kao mnoge marketinške strategije, a ako odaberete pravog za sebe, doći ćete i do svoje publike</p><p><strong>3. dobra stvar:</strong> Oni znaju da njihov biznis počiva na dva načela - promoviranju sebe i pomoći drugima. Oboje rade u isto vrijeme jer ako ne promoviraju sebe, ne mogu očekivati da će biti zanimljivi brendovima. Lako je to zamijeniti s narcisoidnošću.</p><p>Stvarnost je takva da 'kultura otkazivanja' nema nikakve veze niti s ljevicom niti s desnicom. Najbolji primjer je razvlačenje influencerice Doris s jedne društvene mreže na druge, da bi ista na kraju završila u mainstream medijima, da bi njeno ponašanje komentirali ostali predstavnici hrvatske 'celebrity' svite. 'Ispljuvala' ju je i desnica i ljevica i završila je na 'stupu srama' zbog muhe koja se pretvorila u slona.</p><p>Poanta priče je da 'kultura otkazivanja' odnosno isključivanja čovjeka iz javne sfere nije niti kulturan, a ni dobar način borbe s neistomišljenicima. Kao što kaže urban dictionary, 'takvom rabotom bave se uglavnom već ustaljeni, dežurni društveni kroničari koji nemaju pametnijeg posla'.</p><p>I za kraj...</p>