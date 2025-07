Otkriveno gdje je u Hrvatskoj američki tiktoker kupio kuću za 5000 €! Priznao i koliko zaradi

Popularni američki influencer Justus Reid, koji posljednjih godina snima po Hrvatskoj, BiH i Srbiji, kupio je krajem lipnja kuću. Pohvalio se da je postao vlasnik nekretnine koju je platio 5000 eura. Nije otkrio koja je lokacija, odnosno u kojoj državi je kupio tu kuću. Pratitelji su mislili da je BiH... ali sada se saznalo...

Ekipa Zagorja.com pronašla ga je u Hrvatskoj, točnije u Krapinsko-zagorskoj županiji, usred jedne šume. Justus je pristao na razgovor i fotografiranje, uz zamolbu da ne otkriju baš točnu lokaciju, odnosno, ne navedu naziv naselja u kojem se kuća nalazi, iako, kaže, lokalno stanovništvo, koje mu puno pomaže proteklih dana, dobro zna tko je on.

- Puno su mi pomogli, pomažu mi i dalje i vrlo sam im zahvalan. Prvo od čišćenja puta i okućnice, pa sve do radova koje sam počeo. Evo, baš mi danas dolazi jedan susjed lijepit pločice. Bio je kod mene i načelnik općine, obećao mi je pomoći oko vode i šljunčanja puta, kako bi se do kuće moglo i autom. U svakom slučaju, ljudi mi pomažu, pozovu me kod sebe i na ručak ili večeru, jer znaju da sam ovdje sam bez struje i vode - ispričao im je.

Justus je otkrio i od koga je kupio kuću.

- Riječ je o mom prijatelju iz Zagreba, koji je kupio tu kuću od jednog starijeg gospodina preko Facebook Marketplacea prije nekoliko godina. Došao je ovdje, pogledao ju je samo izvana i nakon toga godinama ovdje nije dolazio. Kako su društvene mreže moj posao, ja sam javna osoba, to može biti vrlo stresno i donositi česte napetosti i već duže vrijeme tražim neko povlačenje iz javnosti preko ljeta - rekao je.

- Kako je taj moj prijatelj znao za moje planove, rekao mi je kako ima kuću u šumi i da mogu biti u njoj. I kad mi je rekao da ju je platio 5000 eura, rekao sam mu da ću mu ja dati 5000 eura za nju, iako je nisam ni vidio. Trebalo mi je, doduše, nekoliko dana da je pronađem, jer nije bilo ni puta do nje, sve je zaraslo, ali sad sam ovdje i radim na njoj. I postala je to najpopularnija stvar koju sam ikad napravio - dodao je.

Progovorio je i o zaradi.

- Znate, kreiranje sadržaja za društvene mreže košta. Puno je tu troškova. Imam i dvoje zaposlenih koji mi pomažu kod izrade sadržaja i želio sam da se oni tome posvete u najvećoj mogućoj mjeri, tako da ih moram i koliko, toliko dobro platiti. Konkretno, za sada zaradim godišnje oko 100 tisuća eura, od čega 40 tisuća eura dam njima za plaće, oko 40 tisuća eura su troškovi izrade sadržaja, tako da meni ostane oko 20 tisuća eura godišnje, od čega opet dio uložim u nešto novo, kao što je bila i kupnja ove kuće otkriva Amerikanac. Je li požalio kupnju kuće?

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja', što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - rekao je za Zagorje.com.