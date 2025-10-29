Obavijesti

SREBRNI DUHOVI

Ova fotografija nije AI, to su tri sestrice jantarnih očiju iz Siska!

Piše Alen Galović,
Ova fotografija nije AI, to su tri sestrice jantarnih očiju iz Siska!
Foto: Foto: Jurica Vučetić

Ovu pasminu zovu srebrnim duhom među lovcima, dugo su bile privilegij njemačkog plemstva i nitko drugi ih nije smio posjedovati, a zbog jednog čovjeka ih mnogi smatraju i jednom od najfotogeničjih pasmina na svijetu

Oni naprosto vole pozirati, tako da su i ove tri male ženkice gotovo spontano zauzele pozu kao stvorenu za fotografiju. 

Ovo nam je o fotografijama svojih vajmarki ispričao Jurica Vučetić, uzgajivač iz Siska. U njegovoj uzgajivačnici Porta Segestica ove ljepotice došle su na svijet početkom ljeta, uzgojene su odgovorno, imaju rodovnike, a roditelji genetske testove i brojne šampionske titule u ljepoti te su sada spremne za novi dom. 

Svojim srebrno-sivim krznom i prodornim očima, vajmarski ptičar (Weimaraner) jedan je od najelegantnijih pasa na svijetu. Stvoreni su u 19. stoljeću na njemačkom dvoru velikog vojvode Karla Augusta od Weimara, jednog od najprosvjećenijih vladara svog vremena i ključne figure njemačkog kulturnog preporoda. Rođen 1757., na prijestolje je stupio vrlo mlad, a njegov dvor u Weimaru ubrzo je postao središte intelektualnog i umjetničkog života tadašnje Njemačke. U Weimar je pozvao i Goethea, koji je postao njegov bliski prijatelj i savjetnik. Zahvaljujući Karlu Augustu, Weimar je postao žarište klasične njemačke književnosti – tu su stvarali i Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder i Christoph Martin Wieland. No, osim što je bio ljubitelj umjetnosti, Karl August bio je i strastveni lovac, pa je odlučio uzgojiti pasminu koja bi objedinjavala snagu, brzinu i inteligenciju. Dugo je bila privilegij plemstva – obični građani nisu smjeli posjedovati „srebrnog duha”.

Vajmaranci su izvorno služili za lov na krupnu i sitnu divljač, a danas se ističu i u potragama, spašavanju i sportskim disciplinama. Imaju izvanredan njuh i gotovo neiscrpnu energiju. To su psi koji misle, osjećaju i pamte – često toliko vezani uz vlasnika da teško podnose samoću.

Karakterizira ih kratka, glatka dlaka u nijansama srebrno-sive do mišje boje. Štenci se rađaju s plavim očima koje kasnije potamne u jantarne, što dodatno pojačava njihov osebujan izraz. Uz to su poznati po visokoj inteligenciji i emocionalnoj osjetljivosti: najbolje reagiraju na blagu, ali dosljednu obuku i redovitu fizičku aktivnost.

U londonskoj podzemnoj postavljeni mozaici s likovima pasa umjernika Williama Wegmana U londonskoj podzemnoj postavljeni mozaici s likovima pasa umjernika Williama Wegmana U londonskoj podzemnoj postavljeni mozaici s likovima pasa umjernika Williama Wegmana
Foto: Johannes Schmitt-Tegge/DPA

Popularnost pasmine naglo je porasla krajem 20. stoljeća zahvaljujući američkom fotografu Williamu Wegmanu, koji je svoje vajmarance prikazivao na umjetničkim fotografijama odjevene poput ljudi – čime su postali ikone suvremene pop-kulture.

Iako zahtijevaju puno pažnje i prostora za kretanje, vajmarski ptičari zauzvrat pružaju izvanrednu odanost, inteligenciju i živahnost. Nisu samo lovci, već i senzibilni suputnici koji pokazuju koliko duboka može biti veza između čovjeka i psa.

