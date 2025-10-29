Ova fotografija nije AI, to su tri sestrice jantarnih očiju iz Siska!

Oni naprosto vole pozirati, tako da su i ove tri male ženkice gotovo spontano zauzele pozu kao stvorenu za fotografiju.

Ovo nam je o fotografijama svojih vajmarki ispričao Jurica Vučetić, uzgajivač iz Siska. U njegovoj uzgajivačnici Porta Segestica ove ljepotice došle su na svijet početkom ljeta, uzgojene su odgovorno, imaju rodovnike, a roditelji genetske testove i brojne šampionske titule u ljepoti te su sada spremne za novi dom.

Svojim srebrno-sivim krznom i prodornim očima, vajmarski ptičar (Weimaraner) jedan je od najelegantnijih pasa na svijetu. Stvoreni su u 19. stoljeću na njemačkom dvoru velikog vojvode Karla Augusta od Weimara, jednog od najprosvjećenijih vladara svog vremena i ključne figure njemačkog kulturnog preporoda. Rođen 1757., na prijestolje je stupio vrlo mlad, a njegov dvor u Weimaru ubrzo je postao središte intelektualnog i umjetničkog života tadašnje Njemačke. U Weimar je pozvao i Goethea, koji je postao njegov bliski prijatelj i savjetnik. Zahvaljujući Karlu Augustu, Weimar je postao žarište klasične njemačke književnosti – tu su stvarali i Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder i Christoph Martin Wieland. No, osim što je bio ljubitelj umjetnosti, Karl August bio je i strastveni lovac, pa je odlučio uzgojiti pasminu koja bi objedinjavala snagu, brzinu i inteligenciju. Dugo je bila privilegij plemstva – obični građani nisu smjeli posjedovati „srebrnog duha”.

Vajmaranci su izvorno služili za lov na krupnu i sitnu divljač, a danas se ističu i u potragama, spašavanju i sportskim disciplinama. Imaju izvanredan njuh i gotovo neiscrpnu energiju. To su psi koji misle, osjećaju i pamte – često toliko vezani uz vlasnika da teško podnose samoću.

Karakterizira ih kratka, glatka dlaka u nijansama srebrno-sive do mišje boje. Štenci se rađaju s plavim očima koje kasnije potamne u jantarne, što dodatno pojačava njihov osebujan izraz. Uz to su poznati po visokoj inteligenciji i emocionalnoj osjetljivosti: najbolje reagiraju na blagu, ali dosljednu obuku i redovitu fizičku aktivnost.

Popularnost pasmine naglo je porasla krajem 20. stoljeća zahvaljujući američkom fotografu Williamu Wegmanu, koji je svoje vajmarance prikazivao na umjetničkim fotografijama odjevene poput ljudi – čime su postali ikone suvremene pop-kulture.

Iako zahtijevaju puno pažnje i prostora za kretanje, vajmarski ptičari zauzvrat pružaju izvanrednu odanost, inteligenciju i živahnost. Nisu samo lovci, već i senzibilni suputnici koji pokazuju koliko duboka može biti veza između čovjeka i psa.