Obavijesti

Viral

Komentari 0
NISU JE MOGLI ČUVATI

Ova prekrasna križanka vratila se u Dumovec i sada traži dom

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Ova prekrasna križanka vratila se u Dumovec i sada traži dom

Jednogodišnja križanka ovčara vraćena je u Dumovec jer je obitelj više nije mogla zadržati. Vesela je, društvena i voli ljude. U šetnji je poslušna i mirno hoda uz nogu, a najviše uživa u trčanju i prirodi

Admiral

Ova predivna križanka ovčara, stara godinu dana, vratila se u Dumovec jer je njezini ljudi više nisu mogli držati. Unatoč tome, vedra je i vesela, jako voli društvo ljudi i uživa u svakojakim aktivnostima s njima. Poslušna je i u šetnji strpljivo hoda uz nogu, no voli odlaske u prirodu, gdje se može istrčati do mile volje.

storyeditor/2026-06-06/716670336_122242835834106873_3709829455812428833_n.jpg

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bez bora i podočnjaka: Ovako bi izgledala politička elita da ih 'sredi' Modni mačak
PHOTOSHOP NAŠ SVAGDAŠNJI

FOTO Bez bora i podočnjaka: Ovako bi izgledala politička elita da ih 'sredi' Modni mačak

Peglanje fotografija filterima postalo je sve popularnije. Razne aplikacije dostupne su na mobitelima, a jedan od celebrityja koji prednjači u estetici je stilist Marko Grubnić. Kolegama rado popravi fotke, pa smo se našalili kako bi izgledalo da 'sredi' Milanovića, Kolindu, Mrak Taritaš, Miletića, Kekin, Plenkovića i ostale...
FOTO Stjuardesa zbog oblina dala otkaz. Odmara se i u Hrvatskoj. Evo kako izgleda
ISTRAŽIVALA DUBROVNIK

FOTO Stjuardesa zbog oblina dala otkaz. Odmara se i u Hrvatskoj. Evo kako izgleda

Bivša stjuardesa otkrila je kako je bila prisiljena napustiti posao iz snova jer joj je stražnjica rad u zrakoplovu učinila 'nemogućim'. Tvrdi da bi se redovito zaglavila u prolazu između sjedala. Bila je i u Hrvatskoj...
VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi
STRUČNJACI ZA 24SATA

VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026