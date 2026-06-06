Jednogodišnja križanka ovčara vraćena je u Dumovec jer je obitelj više nije mogla zadržati. Vesela je, društvena i voli ljude. U šetnji je poslušna i mirno hoda uz nogu, a najviše uživa u trčanju i prirodi
NISU JE MOGLI ČUVATI
Ova prekrasna križanka vratila se u Dumovec i sada traži dom
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Ova predivna križanka ovčara, stara godinu dana, vratila se u Dumovec jer je njezini ljudi više nisu mogli držati. Unatoč tome, vedra je i vesela, jako voli društvo ljudi i uživa u svakojakim aktivnostima s njima. Poslušna je i u šetnji strpljivo hoda uz nogu, no voli odlaske u prirodu, gdje se može istrčati do mile volje.
Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
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