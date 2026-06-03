VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Doznajemo radi li se o fentanilu

Zagrepčane je nedavno šokirao mladić koji je u Novom Zagrebu na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića skakao po krovovima automobila. Čak je pokušao s krova jednog preskočiti na drugi auto koji je bio u pokretu. Pritom je oštetio četiri vozila, objavila je policija, a na jednom je razbio vjetrobransko staklo. Ubrzo je stigla interventna policija i odvela ga na psihijatriju. Radi se o 27-godišnjem državljanu Rumunjske.

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Pokretanje videa... VIDEO Čovjek se popeo na automobile kod Bundeka | Video: čitatelj/24sata

Zombi droga

Zombi droga odnosno fentanil, može se čuti od upućenih, još nije stigla u Hrvatsku, barem ne što se tiče uličnog fentanila, koji se kupuje preko dark weba. Imamo, međutim, sporadične slučajeve heroinskih ovisnika koji uzimaju i medicinski fentanil, legalan na tržištu, koji se daje teškim pacijentima za najteže bolove, promjerice u terminalnoj fazi karcinoma.

Ulični fentanil policija dosad kod nas nije nijednom zaplijenila, kao ni carina, doznajemo.

Upravo se priča o fentanilu proširila nakon što je mladić izazvao kaos u Novom Zagrebu. U razmaku od samo nekoliko dana u Zagrebu su čitatelji snimili golu ženu koja je hodala cestom, izgledalo je kako da ne zna gdje se nalazi, kao i golog muškarca. Snimljena je i žena koja iz čista mira uzima kamenje i gađa automobile. Pitali smo stručnjake može li se raditi o fentanilu.

- Kod uličnog fentanila nikad ne znate što kupujete, i u kojim dozama, a za medicinski su poznate doze, i jasno se zna kome se smije dati. Ako, međutim, izađe iz sustava, može dospjeti u krive ruke. Promjerice, ako baka dobija fentanil za teške bolove, primjerice u flasterima, unuk se toga može dočepati, kaže prim. dr. sc. Ivan Ćelić, specijalist psihijatrije i pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Testirali ga na 10 droga

Ulični je fenitil, dodaje, u čitavoj EU još rijetkost. Kako pojašnjava, fentinil je droga "spuštalica", "zamrzava" onoga tko ga uzme - prohoda koji korak pa opet stane u sagnutom položaju.

Kokain, speed, sintetičke droge poput monkey dusta "dižu", od njih osoba divlja, skače, trči...

Kako smo doznali, Rumunja koji je skakao po autima u Novom Zagrebu testirali su na 10 droga i na sve je bio negativan. Na fentanil ga nisu testirali jer nisu niti imali taj test na prijemi, ali niti pokazivao znakove da ga se na to posebno testira kasnije.

Stručnjaci upozoravaju na pojavu fentanila u kokainu

Prema dostupnim službenim podacima, u Republici Hrvatskoj u posljednjih godinu do dvije nisu potvrđeni slučajevi prisutnosti fentanila niti drugih novih sintetskih opioida na ilegalnom tržištu droga. Ranijih godina sporadično su bili evidentirani izolirani slučajevi, no u novijem razdoblju takvi nalazi nisu potvrđeni službenim podacima. Stručnjaci ipak upozoravaju na mogućnost pojave fentanila u kokainu, što je već zabilježeno u nekim europskim zemljama. Zbog ozbiljnosti rizika koje fentanil predstavlja, važno je kontinuirano pratiti njegovu eventualnu prisutnost u ilegalnim drogama i poduzimati preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od predoziranja i drugih ozbiljnih posljedica po zdravlje. Prema podacima iz Izvješća o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, fentanil je kao glavno sredstvo ovisnosti zabilježen u vrlo malom broju slučajeva. U 2024. godini u tretmanu su bile dvije osobe, u 2023. godini jedna osoba, dok su u 2020. godini evidentirane tri osobe. Prema podacima Europskog izvješća o drogama (2025), potentni sintetski opioidi poput derivata fentanila i opioida nitazenske skupine povezani su s nizom fatalnih i nefatalnih otrovanja u Europi. Iako ti opioidi trenutno nisu široko zastupljeni u rutinskim podacima na razini Europske unije, stručnjaci upozoravaju na njihov potencijalni negativan utjecaj na javno zdravlje u budućnosti.

Podaci iz 16 država članica Europske unije pokazuju da je broj smrtnih slučajeva povezanih s fentanilom i derivatima fentanila ostao relativno stabilan, pri čemu su te tvari bile povezane sa 153 smrtna slučaja u 2023. godini (159 u 2022. godini). Najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen je u Njemačkoj (70). Dio tih smrtnih slučajeva mogao bi biti povezan s lijekovima koji sadrže fentanil, a koji su iz medicinske uporabe dospjeli na ilegalno tržište, a ne s ilegalno proizvedenim fentanilom. Ostali slučajevi zabilježeni su u Švedskoj (15), Danskoj (10), Austriji (7), Estoniji (7) i Finskoj (6). Vezano uz smrtne slučajeve povezane s fentanilom u Republici Hrvatskoj, službene informacije i podaci nisu dostupni. Zdravstveni rizici povezani s derivatima fentanila potaknuli su brojne reakcije na europskoj i međunarodnoj razini, uključujući međunarodnu kontrolu određenih derivata te generičku zabranu derivata fentanila u Kini, koja je identificirana kao jedan od globalnih izvora fentanila i njegovih derivata. Nakon tih mjera broj novih derivata fentanila otkrivenih na europskom tržištu značajno se smanjio.

Prema dostupnim podacima, proizvodnja sintetskih opioida u državama članicama Europske unije trenutno je ograničena, ali su zabilježeni određeni indikatori rizika, uključujući otkrivanje ilegalnih proizvodnih pogona i zapljene prekursora za fentanil, što upućuje na mogućnost razvoja lokalne proizvodnje u budućnosti. Krajem 2024. godine u dvije države članice Europske unije (Španjolska i Nizozemska) zabilježene su četiri zapljene prekursora za fentanil N-boc-4-piperidona. S obzirom na razvoj situacije u Europskoj uniji i pojavu visoko potentnih sintetskih opioida, u Republici Hrvatskoj se provode aktivnosti usmjerene na jačanje pripravnosti i pravovremeno postupanje u slučaju njihove moguće pojave. S ciljem informiranja i podizanja svijesti o opasnostima povezanima s fentanilom i njegovim derivatima, pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo tijekom 2025. godine tiskani su plakati sa sigurnosnim preporukama za zaštitu djelatnika koji mogu doći u kontakt s ovom tvari te letci sa smjernicama za zaštitu korisnika koji su izloženi riziku predoziranja. Materijali sadrže ključne informacije o prepoznavanju simptoma izloženosti i predoziranja, mjerama zaštite, pravilnom postupanju u slučaju sumnje na izloženost te važnosti primjene naloksona kao sredstva prve pomoći. Distribuirani su policijskim upravama, zdravstvenim ustanovama, hitnim službama te drugim nadležnim institucijama i organizacijama uključenima u postupanje u slučajevima izloženosti ili predoziranja. Također, pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo djeluje Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, čija je svrha pravodobno otkrivanje i razmjena informacija o novim drogama i potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanima s njihovom uporabom, a od 2024. godine radi prevencije smrt povezanih s opioidnim predoziranjem u provedbi je i Pilot projekt uvođenja kućnih doza naloksona.

Sanja Mikulić ,

Voditeljica Služba za ovisnosti