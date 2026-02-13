Ovaj grad želi kažnjavati ljude zbog kanti za smeće: 'Kvare turistima fotke za Instagram!'

Popularno turističko odredište u Engleskoj razmatra uvođenje kazni za stanovnike koji ostavljaju svoje kante za smeće na ulici, tvrdeći da ružan prizor narušava "Instagramičnu" estetiku za posjetitelje, influencere i turiste. Nova pravila mogla bi se uvesti u povijesnom gradiću Tewkesburyju, piše Daily Mail Online.

Inicijativa je uslijedila nakon peticije Građanske udruge Tewkesbury, koja je izrazila zabrinutost zbog "vizualnog zagađenja kantama" u povijesnoj zaštićenoj jezgri grada. Iz udruge tvrde da kante ostavljene na pločniku smanjuju vrijednost nekretnina, ružne su i stvaraju prepreke za korisnike invalidskih kolica i osobe s dječjim kolicima. Naglašavaju i da kante sprečavaju turiste u snimanju lijepih, "Instagramičnih" fotografija zbog kojih dolaze u ovaj trgovački gradić u Gloucestershireu na rubu Cotswoldsa.

Predsjednik udruge, Alan Purkiss, tvrdi da je zaštićena gradska jezgra "ozbiljno degradirana" kućnim kantama za otpad. Iako je teško kvantificirati, uvjeren je da to utječe na vrijednost nekretnina, ulaganja, poslovanje i turizam.

​- To je prekrasan stari grad. Ali ako ste osoba s invaliditetom, u invalidskim kolicima ili gurate dječja kolica, ponekad ne možete proći zbog kanti. Posebno je teško u uskim uličicama - rekao je Purkiss.

​- Poznajem ljude koji su prijetili da će se odseliti jer im je bilo dosta toga da prva stvar koju vide kad izađu iz kuće budu kante za smeće. Ne biste htjeli imati red kanti ako ovdje fotografirate, zar bi to bila pozadina kakvu želite? - dodao je.

Predložen šestomjesečni pilot-projekt s mogućim kaznama

Kao odgovor na pritužbe, predložen je šestomjesečni pilot-projekt tijekom kojeg bi se izdavala pisana upozorenja kućanstvima koja opetovano ostavljaju kante na ulici nakon odvoza smeća. Radna skupina gradskog vijeća preporučila je promjenu postojećih smjernica iz "molbe" u "zahtjev" da se kante uklone s ulice. Ovaj sustav bi na kraju mogao dovesti do novčanih kazni za one koji uporno krše pravilo.

Foto: Profimedia

Vijećnik Murray Stewart, vodeći član za ekološke usluge u Gradskom vijeću Tewkesburyja, objasnio je plan.

​- Prvo ćemo raditi sa stanovnicima kako bismo razumjeli njihove specifične izazove. Predložen je šestomjesečni probni period i zahtijevat će posebne resurse za izravan rad s kućanstvima koja ne unose svoje kante, uz podršku i edukaciju. Bilo kakve mjere provedbe mogle bi uslijediti kasnije i samo ako se dogovore. To bi bila posljednja opcija, ali jasno dajemo do znanja javnosti da bi to mogao biti put koji ćemo istražiti - rekao je Stewart.

Konačna odluka bit će donesena nakon što se vijeću podnese plan s potpunim troškovnikom.

Reakcije stanovnika: Od odobravanja do nazivanja prijedloga 'besmislicom'

Mišljenja lokalnih stanovnika o prijedlogu su podijeljena. Neki ga svesrdno podržavaju, dok ga drugi smatraju neprovedivim.

​- Mnogi ljudi ne skupljaju kante pa one mogu biti vani danima. Užasne su, pogotovo ljeti, smrde. Zbog njih cijeli grad ima neugodan miris. Mislim da je ovo sjajno jer kante smetaju ljudima, a ovdje se doseljava i puno umirovljenika, tako da ima dosta starijih osoba kojima su na putu. Potrebna je minuta da se ode po kantu i skloni je, zar ne? Grad bi tako bio puno ljepši i čišći - rekla je 65-godišnja stanovnica Angela Hanbury.

S njom se slaže i umirovljeni arhitekt Marty Trembath (71).

​- Mrzim sve te kante. To je čista lijenost. Utječe na izgled centra grada. Ako dođete kao turist, zašto biste htjeli posvuda vidjeti kante? Jednostavno je ružno. Točka - izjavio je.

Međutim, 45-godišnja liječnica Kamila Pavlova smatra da je prijedlog "besmislica" jer, kako kaže, nema tko skloniti kante s ulice dok je ona na poslu.