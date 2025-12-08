Obavijesti

Ovaj viralni trik za zamatanje zahtjevnih poklona pogledalo 45 milijuna ljudi: 'Spas za Božić'

Metoda se na prvu čini kompliciranijom od klasičnog zamatanja, no zapravo je vrlo logična i brza jednom kada pohvatate korake...

Božićno je vrijeme sve bliže, a s njim i slatke muke kupovine i zamatanja poklona za najmilije. Svi znamo onaj osjećaj sreće kada pronađemo savršen dar, no uzbuđenje često splasne pred izazovom zamatanja, pogotovo kada su u pitanju predmeti nezgodnih oblika. Kako piše Mirror, ovaj je trik postao apsolutni hit.

KOMENTARI U KRIVOM SMJERU VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!
VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!

Riječ je o videu korisnice byrubbia na TikToku, koji je prikupio nevjerojatnih 43 milijuna pregleda. Bezbroj ljudi je već isprobalo ovaj jednostavan, ali genijalan trik, a rezultati su izgledali daleko profesionalnije od često neurednih pokušaja. 

@byrubbia How to wrap a gift! #fyp #gift #giftwrapping #wrappinggifts #wrapping #wrappinghacks #birthdays #hacks #christmas #christmasgift ♬ Barbie Girl (Piano Arrangement) - Alexandre Pachabezian

Metoda se na prvu čini kompliciranijom od klasičnog zamatanja, no zapravo je vrlo logična i brza jednom kada pohvatate korake.

Prvo, izrežite pravokutni komad papira, pazeći da ostavite dovoljno viška s gornje i donje strane predmeta. Zatim savijte duže stranice papira prema sredini i zalijepite ih trakom kako biste stvorili tuljac. Ključan korak slijedi sada: za razliku od klasičnog zamatanja, u ovom trenutku poklon trebate izvući van.

ČUO ZVUKOVE Urnebesan video: Ulovio bandu rakuna u garaži! Kad su ga ugledali svi su se 'zaledili'
Urnebesan video: Ulovio bandu rakuna u garaži! Kad su ga ugledali svi su se 'zaledili'

Položite prazni tuljac na stol, a poklon stavite pored njega. Donji dio tuljca presavijte prema gore za otprilike četvrtinu visine, a gornji dio spustite sve dok ne bude u ravnini s vrhom poklona. Sada uzmite škare i duž donjeg nabora napravite rese - zarežite papir svakih 2 cm sve do linije presavijanja.

Okrenite papir tako da gornji, duži dio bude okrenut prema vama. Odrežite kutove kako biste dobili oblik dijamanta. Kada rastvorite papir, vidjet ćete formirani dijamant. Ponovno presavijte po istoj gornjoj liniji i odrežite dva nova kuta koja su se pojavila. Sada je sve spremno da vratite svijeću natrag u tuljac. Rese na dnu će se savršeno poravnati s dnom svijeće - samo ih savijte prema sredini i učvrstite komadićem selotejpa.

Za kraj, uzmite ukrasnu vrpcu. Provucite je kroz sredinu "dijamanta" na vrhu, skupite papir i zavežite mašnu. I to je to!

FOTO 30 svadbi iz noćne more! Torte koje su se raspale, crocsice sa šljokicama i wc papiri...
U DOBRU, ZLU I KIČU

FOTO 30 svadbi iz noćne more! Torte koje su se raspale, crocsice sa šljokicama i wc papiri...

Svadbe su obično sinonim za raskoš, glamur i pompu, no što se događa kada budžet nije baš onakav kakav ste priželjkivali? Lude svadbe niskog budžeta postale su pravi fenomen: s tortama koje izgledaju kao da su iz noćne more, hranom koja je više na stolu nego na tanjurima, te mladencima koji umjesto elegantnih cipela biraju crocsice sa šljokicama. Na ovakvim proslavama smijeh je zagarantiran, jer kada sve ide po krivu, najbolje je samo se opustiti i uživati u tom jedinstvenom, ali nezaboravnom iskustvu...
FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'
NAPUSTILA UČIONICU...

FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...
Jezive priče o ukletoj cesti iz Hrvatske: 'Na A3 vidio sam ženu duge kose u bijelom'
TKO SE SUSREO S TIM?

Jezive priče o ukletoj cesti iz Hrvatske: 'Na A3 vidio sam ženu duge kose u bijelom'

U 24sata smo već u više navrata objavili svjedočanstva o neobičnim pojavama na istoj autocesti, naročito na dijelu u kojem se često događaju prometne nesreće...

