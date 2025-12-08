Ovaj viralni trik za zamatanje zahtjevnih poklona pogledalo 45 milijuna ljudi: 'Spas za Božić'

Božićno je vrijeme sve bliže, a s njim i slatke muke kupovine i zamatanja poklona za najmilije. Svi znamo onaj osjećaj sreće kada pronađemo savršen dar, no uzbuđenje često splasne pred izazovom zamatanja, pogotovo kada su u pitanju predmeti nezgodnih oblika. Kako piše Mirror, ovaj je trik postao apsolutni hit.

Riječ je o videu korisnice byrubbia na TikToku, koji je prikupio nevjerojatnih 43 milijuna pregleda. Bezbroj ljudi je već isprobalo ovaj jednostavan, ali genijalan trik, a rezultati su izgledali daleko profesionalnije od često neurednih pokušaja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Metoda se na prvu čini kompliciranijom od klasičnog zamatanja, no zapravo je vrlo logična i brza jednom kada pohvatate korake.

Prvo, izrežite pravokutni komad papira, pazeći da ostavite dovoljno viška s gornje i donje strane predmeta. Zatim savijte duže stranice papira prema sredini i zalijepite ih trakom kako biste stvorili tuljac. Ključan korak slijedi sada: za razliku od klasičnog zamatanja, u ovom trenutku poklon trebate izvući van.

Položite prazni tuljac na stol, a poklon stavite pored njega. Donji dio tuljca presavijte prema gore za otprilike četvrtinu visine, a gornji dio spustite sve dok ne bude u ravnini s vrhom poklona. Sada uzmite škare i duž donjeg nabora napravite rese - zarežite papir svakih 2 cm sve do linije presavijanja.

Okrenite papir tako da gornji, duži dio bude okrenut prema vama. Odrežite kutove kako biste dobili oblik dijamanta. Kada rastvorite papir, vidjet ćete formirani dijamant. Ponovno presavijte po istoj gornjoj liniji i odrežite dva nova kuta koja su se pojavila. Sada je sve spremno da vratite svijeću natrag u tuljac. Rese na dnu će se savršeno poravnati s dnom svijeće - samo ih savijte prema sredini i učvrstite komadićem selotejpa.

Za kraj, uzmite ukrasnu vrpcu. Provucite je kroz sredinu "dijamanta" na vrhu, skupite papir i zavežite mašnu. I to je to!