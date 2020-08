Ovako priča pravi Hrvat: 'Nije kondom nego udna tuljica, nije sendvič nego se kaže dvokriška'

U posljednje vrijeme pojavili su se brojni zanimljivi, da ne kažemo urnebesni neokroatizmi, a neki od njih su se uspjeli uvući u širu uporabu ('uspornik' je dobro prihvaćen u autoškolama).

<p>Govori hrvatski da te cijeli svijet razumije, logika je po kojoj se vodila saborska zastupnica Vidović Krišto kada je još ne tako davno upozorila zastupnicu SDSS-a da se u hrvatskom Saboru ne govori 'tačno' nego 'točno', 'kolovoz', a ne 'august'.</p><p>E sad, nitko, pa ni Vidović Krišto ne mogu biti vođe novog jezičnog purističkog pokreta jer su u zadnje vrijeme nove hrvatske riječi toliko bizarne da ih je teško popamtiti. Sukladno s time, teže ih je i usvojiti.</p><p>Jezik se stalno mijenja, više bi rekli da se osiromašuje tuđicama, nego da se obogaćuje arhaičnim izrazima, iz nekog drugog vremena, kada je nekome dana riječ još uvijek nešto značila.</p><p>Švabizama odnosno germanizama oduvijek je bilo na našim prostorima, a nije nedostajalo ni turcizama. Anglizmi su u svakodnevnom vokabularu današnjih milenijalaca, no i kod onih malo starijih. Stručnjaci su itekako relevantni za kretanja unutar jezika i njegove izmjene, no oni koji ga doista mijenjaju jesu ljudi.</p><p>U posljednje vrijeme pojavili su se brojni zanimljivi, da ne kažemo urnebesni neokroatizmi, a neki od njih su se uspjeli uvući u širu uporabu ('uspornik' je dobro prihvaćen u autoškolama).</p><p>Stručnjaci i laici pišu po internetskim forumima, društvenim mrežama i stručnoj i manje stručnoj literaturi i tamo navode brojne 'kroatizme' kao moguće nove riječi, a neke od njih su i ušle u upotrebu.</p><p>Smećnjak – kontejner</p><p>Raskružje – kružni tok</p><p>Svemrežje – internet</p><p>Ležeći policajac – uspornik</p><p>Istinomjer – poligraf</p><p>Sučelište – talk-show</p><p>Zapozorje – backstage</p><p>Bilješkinja – javna bilježnica</p><p>Vrtolet, zrakomlat – helikopter</p><p>Velezgoditnjak, glavnjak – jackpot</p><p>Dodirnik – touch-screen</p><p>Zatipak – tipfeler</p><p>Osjećajnik – emotikon</p><p>Očvrsje – hardware</p><p>Nekapnica – zaštita za bocu od kapanja</p><p>Oznak – brend</p><p>Oznakovljenje – brendiranje</p><p>Ponovak – repriza</p><p>Bocar – sakupljač boca</p><p>Rječarenje – rafting</p><p>Kliznica – slajd</p><p>Daroteka – gift shop</p><p>Rasprodajnica – outlet</p><p>Udna tuljica – kondom</p><p>Ženska mijena – menopauza</p><p>Bludoslikopis – pornić</p><p>Dvokriška – sendvič</p><p>Brzogriz – fast food</p><p>Naplatnica – naplatna kućica</p><p>Opuštaonica – wellness</p><p>Kostolom – fraktura</p><p>Proširnica – stent</p><p>Istovrijednik – ekvivalent</p><p>Spolnik – penis</p><p>Srčana steznica – angina pektoris</p><p>Ispraznica – floskula</p><p>Razornica – bomba</p><p>Brojomat – uređaj koji izbacuje broj mjesta u redu za čekanje</p><p>Handout – uručak</p><p>Licenca – odobrenica</p><p>Power Point – slikokaz</p><p>Developer - razvojnik</p><p>CD – zbitica</p><p>Event – događaj</p><p>Promptno – bezoklijevno</p><p>Šeflja, kacijola – jušnjača</p><p>Modem – spojište</p><p>Pop up window – iskočnik</p><p>Reality show – zbiljokaz</p><p>Rafting – rječarenje</p><p>Blaćenik – osoba izvrgnuta javnoj poruzi, koju blate</p><p>Floskula – ispraznica</p><p>Selfie – sebić</p><p>Repriza – ponovak</p>