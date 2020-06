Ovih je 10 riječi jedinstveno: Ne mogu se prevesti na drugi jezik

Budući da na svijetu postoji oko 7000 jezika, nije čudo što se neke riječi uopće ne mogu prevesti, a najčešće su nastale iz kulturološkog shvaćanja nekih doživljaja i specifičnih opisa, objašnjavaju lingvisti

<p>Unatoč globalizaciji i činjenici da sve više ljudi uči strane jezike, i dalje postoje riječi koje se ne mogu prevesti ni na jedan strani jezik.</p><p>To ne bi trebalo biti iznenađujuće ako uzmemo u obzir činjenicu da se diljem svijeta govori oko 7000 jezika. </p><p>Pogledajte video o utjecaju ekrana na mozak:</p><p>U knjizi "More Than Just A Word – Untranslatable Words Of Love From Around The World", autorica Emma Block istražuje neke od tih riječi, s tim da je većina povezana s ljubavi.</p><p>Independent je pak odabrao nekoliko najzanimljivijih primjera:</p><h2>Cafuné (portugalski)</h2><p>Prolaženje prstima kroz ljubavnikovu kosu.</p><h2>Litost (češki)</h2><p>Poznati češki pisac Milan Kundera definirao je ovo kao "očaj do kojeg dolazi kad čovjek odjednom uvidi u koliko je bijednom stanju".</p><h2>Schnapsidee (njemački)</h2><p>Plan koji je nastao u pijanom stanju ili je toliko smiješan da ste morali biti pijani dok ste ga smišljali.</p><h2>Viraha (hindu)</h2><p>Shvaćanje koliko volite nekoga tek nakon što se razdvojite.</p><h2>Jayus (indonezijski)</h2><p>Toliko neduhovita "šala" da si ne možete pomoći nego se smijete.</p><h2>Tsundoku (japanski)</h2><p>Kad kupite knjigu koju više nikad ne otvorite.</p><h2>Oodal (tamilski)</h2><p>Glumljenje ljutnje pred partnerom nakon ljubavne svađe.</p><h2>Toska (ruski)</h2><p>Vladimir Nabokov je opisao ovu riječ kao "osjećaj velike duhovne tjeskobe, do koje često dolazi bez nekog posebnog povoda".</p><h2>Abbiocco (talijanski)</h2><p>Pospanost koju osjećate nakon što ste se "pošteno" najeli.</p><h2>Odnoliub (ruski)</h2><p>Osoba koja je cijeli život imala samo jednu ljubav.</p>