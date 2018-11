Ove jeseni osvoji super nagrade sa samo jednim kuponom

Od subote krećemo s novom nagradnom igrom “Osvoji super nagrade u studenom”, a prva nagrada je pametni telefon Alcatel 5, koji možete osvojiti uz samo jedan nagradni kupon, koji izlazi u tiskanom izdanju 24sata u subotu, 10. studenog 2018.



U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe nagradni kupon, ispune ga traženim podacima (ime, prezime, adresa, kontakt) i pošalju na adresu: - Sto pedeset osmo kolo – p.p. 195, 10001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji super nagrade u studenom - Mobitel 1”.







Već u ponedjeljak (12. studenog) u novinama vas očekuje još jedan nagradni kupon, također za pametni telefon Alcatel 5, a u srijedu, 14. studenog, u novinama pronađite kupon kojim možete osvojiti bon za gorivo na Croduxu u vrijednosti od 1000 kuna. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na navedenu adresu do 26. studenog do 9 sati. Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije 24sata, Oreškovićeva 3d, Zagreb, uz nadzor tročlane komisije, i to 26. studenog nakon 10 sati.



Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima u promocijske i sve ostale komercijalne svrhe 24sata i partnera.