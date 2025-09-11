Ove su fotke uzrujale Nepal! 'Nepo djeca' političara u Louisu Vuittonu i Merđi, narod u blatu

Prije dva dana u Nepalu su izbili veliki prosvjedi. Policija je koristila suzavac i gumene metke kako bi rastjerala mlade prosvjednike, a tijekom sukoba poginulo je 19 ljudi. Jedna od skupina pokušala je upasti u zgradu parlamenta, protestirajući zbog blokiranja društvenih mreža i rastuće korupcije unutar vlade.

Prošlog tjedna Nepal je blokirao pristup društvenim mrežama, uključujući Facebook, Viber, LinkedIn, X i TikTok, jer neke od njih nisu ispunile obvezu registracije kod vlasti.

Na društvenim se mrežama naširoko dijele fotografije i videozapisi za koje se tvrdi da prikazuju raskošan život djece političke elite te zemlje.

Objave su označene hashtagom #nepokids (#nepodjeca), što se tumačilo kao aluzija na mlade koji su profitirali od obiteljskih veza, a mnogi Nepalci smatrali su ih potpuno otuđenima od stvarnosti u zemlji u kojoj svaka četvrta osoba živi ispod nacionalne granice siromaštva, piše New York Times.

Simbol korupcije

Nije jasno jesu li te fotografije stvarne ili izmišljene, no postale su simbol korupcije za koju mnogi Nepalci kažu da je produbila nejednakost i obogatila dužnosnike te njihove obitelji. Ogorčenost je bila jedan od pokretača prosvjeda, koji su izbili zbog zabrane društvenih mreža, ali hranili su ih i godinama nagomilavani bijes prema vlasti.

Među najčešće dijeljenim bila je fotografija za koju se tvrdilo da prikazuje sina jednog ministra kako pozira uz kutije s oznakama Louis Vuitton i Cartier složene u oblik božićnog drvca. U drugom videu montirane su fotografije za koje se tvrdilo da prikazuju sina bivšeg suca kako večera u luksuznim restoranima i pozira pokraj Mercedesa.

"Tisuće takvih videa u trendu su u digitalnom ekosustavu Nepala", rekao je Raqib Naik, izvršni direktor Centra za proučavanje organizirane mržnje, nadzorne skupine sa sjedištem u Washingtonu koja prati ekstremizam i dezinformacije na internetu u Južnoj Aziji i njezinoj dijaspori.

Kontrast između "elitnih privilegija i svakodnevnih teškoća snažno je odjeknuo među generacijom Z i brzo postao središnja priča koja pokreće pokret", dodao je.

Nepalski trend "nepo kids", skraćenica izvedena iz pojma nepotizam, sličan je pojmu popularnom na Zapadu, gdje se izraz "nepo babies" koristi za privilegiranu djecu slavnih osoba i javnih ličnosti, navodi New York Times.

U mnogim objavama fotografije tzv. "nepo kids" izmjenjuju se sa slikama koje prikazuju borbe običnih i siromašnih Nepalaca, čime se izražava osjećaj da se bogatstvo političke klase gomila na račun šireg stanovništva.

Transparency International, neovisna nevladina organizacija, svrstala je Nepal među najkorumpiranije zemlje u Aziji. Unatoč učestalim skandalima, koji obično uključuju dosluh izabranih političara i navodno neovisnih dužnosnika, samo je mali broj optužbi završio uspješnim sudskim postupkom.

Kako navodi New York Times, parlamentarna istraga otkrila je pronevjeru od najmanje 60 milijuna eura tijekom izgradnje međunarodne zračne luke u gradu Pokhari. U drugom slučaju, nepalski čelnici uhvaćeni su kako uzimaju novac od mladih koji su željeli posao u SAD-u, a prikrivali su to pod krinkom statusa izbjeglica namijenjenog etničkim Nepalcima koje je susjedni Butan prisilno protjerao.

Mladi su, kako navodi američki medij, ogorčeni na nekolicinu pripadnika elite koji su navodno stjecali golema imanja za svoju djecu, pri čemu su mnogi pozivali državu da istraži način na koji su kupljena. Kratkotrajna zabrana društvenih mreža dodatno je razbjesnila prosvjednike, koji su je vidjeli kao pokušaj vlasti da uguši kritike na račun nejednakosti protiv kojih se i dalje bune.