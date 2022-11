Ovom Dalmatincu poplava nije pokvarila dan: Provozao se kroz Vranjic na dasci za surfanje

Nevrijeme u Dalmaciji uz probleme donijelo je i ovaj put malo zabave u ove tmurne i kišovite dane. More je prekrilo rive i terase što je bilo dovoljno da se morska oprema stavi u pogon.

Čitatelj nam je poslao fotografiju muškarca iz Vranjica koji je izvadio svoju surfersku opremu i prosurfao centrom mjesta.

Foto: čitatelj 24sata

Podsjetimo, veliki pljuskovi krenuli su u ranim jutarnjim satima diljem Dalmacije te poplavili dijelove uz obalu. DHMZ je izdao crveni i narančasti alarm za većinu obale i to zbog jakog vjetra, oborina i opasnosti od grmljavinskog nevremena.

Kako javlja Dalmacija Danas, već u 8 sati službena meteorološka postaja u Splitu, ona na Marjanu, izmjerila je udare juga do 103 km/h. Najjači udar do 8 sati izmjeren je na Sv. Juri na Biokovu, i to čak 127 km/h.

Prema podacima mreže Pljusak.com, zadnja 24 sata čak 110 litara kiše po kvadratnom metru palo je na postaji Bartići. Cres je primio 89 litara, a slijede Vrgorac 78, Roglići 75, Ljubitovica 69, Dugopolje 59, Trilj 46, Poljica 42 itd.