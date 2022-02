Vanesa Medina je fitnes model i odvjetnica. Bolivijku je netko od roditelja snimio kako dovodi sina u školu.

Pobunili su se jer je, kako smatraju, bila neprikladno odjevena, piše The Sun.

Pogledajte video: Napali je zbog odjeće

Druga majka ju je kriomice snimila

Vanesu je u Santa Cruzu kriomice snimila majka drugog djeteta koje pohađa istu školu i to je objavila na internetu.

Na snimci se vidi kako Vanesa izlazi iz automobila i prati sina do ulaza u školu. Nosi uski rozi kombinezon otvorenih leđa i s izraženim dekolteom.

Majka dječaka koji ide u istu školu rekla je kako nije primjereno da tako odjevena ide pred djecu. Dodala je i kako to nije prvi put da je Vanesa ovako odjevena.

Snimka je vrlo brzo postala viralna. Kako i uvijek, postoje oni koji brane bivšu Miss fitnesa u Boliviji, kao i oni koji smatraju da nije prikladno da tako odjevena ide u školu.

Nakon svega javila se i Vanesa.

- Hvala svima koji su mi slali poruke podrške i branili me nakon što je snimka izašla u javnost. To što je ta majka učinila je jako loše, snimila je mene i mog sina, a da to nismo znali. No plan joj nije išao kako je zamislila. Ovo nije post o njoj, već zahvala svima koji su me podržali. Ja sam fit mama i pazim na svog sina kojeg volim najviše na svijetu. I nikome nisam ništa loše učinila - objavila je Vanesa, prenosi The Sun.