Pas Beba traži svoju avanturističku obitelj!

Idealno bi joj bilo okruženje u kojem može trošiti svoju energiju i istovremeno primati puno pažnje i ljubavi.

Ona nije samo energična, Beba zna i uživati u mirnim trenucima. Kad završi s igrom, postaje kao prava mala maza koja voli nježnost i dobru hranu.

Foto: Azil Dumovec

Zovem se Beba, imam oko godinu dana, ali neka vas to ne zavara. Moje namjere su ozbiljne. Kao križanac terijera, dakle lovac u duši, tražim obitelj koja mi može osigurati puno zanimljivih aktivnosti, kretanja i igre, da potrošim silnu energiju koju imam. Ostatak vremena bit ću kao mala maca: očekujem puno maženja i ljubavi te dobru klopicu.

Kontakt-broj: 01/2008 354, info@dumovec.hr