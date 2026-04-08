Beba je oko godinu dana stara križanka terijera s velikom količinom energije i avanturističkog duha. Iako još mlada, zna što želi, obitelj koja će joj pružiti mnogo igre, kretanja i zanimljivih aktivnosti
MLADA KUJICA
Pas Beba traži svoju avanturističku obitelj!
Idealno bi joj bilo okruženje u kojem može trošiti svoju energiju i istovremeno primati puno pažnje i ljubavi.
Ona nije samo energična, Beba zna i uživati u mirnim trenucima. Kad završi s igrom, postaje kao prava mala maza koja voli nježnost i dobru hranu.
Zovem se Beba, imam oko godinu dana, ali neka vas to ne zavara. Moje namjere su ozbiljne. Kao križanac terijera, dakle lovac u duši, tražim obitelj koja mi može osigurati puno zanimljivih aktivnosti, kretanja i igre, da potrošim silnu energiju koju imam. Ostatak vremena bit ću kao mala maca: očekujem puno maženja i ljubavi te dobru klopicu.
Kontakt-broj: 01/2008 354, info@dumovec.hr
