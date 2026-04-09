Vatrogasci kod Splita spašavali mačku: 'Ovo još nismo vidjeli...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Dvd Žrnovnica

Imali smo hrpu spašavanja životinja ali ovo do sada nisu vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj, rekli su vatrogasci

Admiral

Spasili smo puno maca do sada, ali ovakvu akciju još nismo imali, objavili su iz DVD-a Žrnovnica. 

Kako su objasnili za 24sata stigao im je poziv da je mačka zapela u rupi. 

- Mi smo mislili da je pala u rupu, a kada smo došli vidjeli smo da je zapela u zidu, nekakav otvor od ventilacije - govore nam vatrogasci. 

Dodaju kako su malo probili zid i izvukli mačku. 

- Gospođi je bilo drago. Imali smo hrpu spašavanja životinja, ali ovo do sada nisu vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj - zaključuju vatrogasci.

