Vatrogasci kod Splita spašavali mačku: 'Ovo još nismo vidjeli...'

Spasili smo puno maca do sada, ali ovakvu akciju još nismo imali, objavili su iz DVD-a Žrnovnica.

Kako su objasnili za 24sata stigao im je poziv da je mačka zapela u rupi.

- Mi smo mislili da je pala u rupu, a kada smo došli vidjeli smo da je zapela u zidu, nekakav otvor od ventilacije - govore nam vatrogasci.

Dodaju kako su malo probili zid i izvukli mačku.

- Gospođi je bilo drago. Imali smo hrpu spašavanja životinja, ali ovo do sada nisu vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj - zaključuju vatrogasci.