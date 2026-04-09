Imali smo hrpu spašavanja životinja ali ovo do sada nisu vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj, rekli su vatrogasci
NEVJEROJATNO
Vatrogasci kod Splita spašavali mačku: 'Ovo još nismo vidjeli...'
Čitanje članka: < 1 min
Spasili smo puno maca do sada, ali ovakvu akciju još nismo imali, objavili su iz DVD-a Žrnovnica.
Kako su objasnili za 24sata stigao im je poziv da je mačka zapela u rupi.
- Mi smo mislili da je pala u rupu, a kada smo došli vidjeli smo da je zapela u zidu, nekakav otvor od ventilacije - govore nam vatrogasci.
Dodaju kako su malo probili zid i izvukli mačku.
- Gospođi je bilo drago. Imali smo hrpu spašavanja životinja, ali ovo do sada nisu vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj - zaključuju vatrogasci.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
