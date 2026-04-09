Amon ima gotovo četiri i pol godine i trenutno boravi u Azilu Dumovec, gdje ima dobru ekipu i sigurnost. Ipak, kao i svaki pas, sanja o nečemu više, vlastitom domu i svojim ljudima
Upoznajte Amona – razigranog psa koji traži svoj dom
Ovaj simpatični pas voli kretanje i aktivnost, pa mu je idealna obitelj koja razumije njegovu potrebu za dužim šetnjama i igrom. No, iza te razigrane energije krije se i nježna strana, Amon obožava bliskost i trenutke kada se može sklupčati uz svoje ljude.
U novom domu rado bi bio glavni ljubimac, ili barem dio manje, skladne pseće ekipe u kojoj će dobiti pažnju kakvu zaslužuje.
Imam gotovo četiri i pol godine i zovem se Amon. Sad sam u azilu Dumovec, s dobrom ekipom, ali nije to ono što svaki od nas potajno sanja. Želim svoje ljude i dom u kojem ću biti glavni, ili barem jedan od dva-tri željena ljubimca. Sanjam ljude koji znaju da trebam šetnje u kojima ću se natrčati i naskakati do mile volje, a onda uvaliti u nečije krilo.
Kontakt-broj: 01/2008 354, udomljavanje@dumovec.hr
