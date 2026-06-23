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Pas Rea hitno traži novi dom!

Piše 24sata,
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Pas Rea hitno traži novi dom!
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Foto: Azil Dumovec

Najviše bi joj odgovarali mirni i tihi ljudi uz koje će se osjećati sigurno. Obožava šetnje i svaki izlazak iz kuće, pa će biti sretna uz nekoga tko voli provoditi vrijeme u prirodi

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Nakon šest godina provedenih uz svog čovjeka, koji se više nije mogao brinuti o njoj, Rea je završila u Dumovcu. Promjena joj je teško pala i trebalo joj je mnogo vremena da ponovno stekne povjerenje u ljude.

Foto: Azil Dumovec

Danas je spremna za novi početak i traži dom pun ljubavi. Najviše bi joj odgovarali mirni i tihi ljudi uz koje će se osjećati sigurno. Obožava šetnje i svaki izlazak iz kuće, pa će biti sretna uz nekoga tko voli provoditi vrijeme u prirodi i može joj pružiti pažnju, strpljenje i nježnost.

Foto: Azil Dumovec

Ako mislite da je Rea baš pas za vas, javite se na: udomljavanje@dumovec.hr](mailto:udomljavanje@dumovec.hr.

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