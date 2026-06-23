Pas Rea hitno traži novi dom!

Nakon šest godina provedenih uz svog čovjeka, koji se više nije mogao brinuti o njoj, Rea je završila u Dumovcu. Promjena joj je teško pala i trebalo joj je mnogo vremena da ponovno stekne povjerenje u ljude.

Foto: Azil Dumovec

Danas je spremna za novi početak i traži dom pun ljubavi. Najviše bi joj odgovarali mirni i tihi ljudi uz koje će se osjećati sigurno. Obožava šetnje i svaki izlazak iz kuće, pa će biti sretna uz nekoga tko voli provoditi vrijeme u prirodi i može joj pružiti pažnju, strpljenje i nježnost.

Foto: Azil Dumovec

Ako mislite da je Rea baš pas za vas, javite se na: udomljavanje@dumovec.hr](mailto:udomljavanje@dumovec.hr.