FOTO/VIDEO Kraj Pakraca nikla kuća 'Šahovnica': 'Zaljubio sam se na Euru '96., bio i u zatvoru'

BADLJEVINA - Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac Predrag Peić na imanju "Divlji ranč" izgradio je kuću koju je inspirirao dres hrvatske nogometne reprezentacije. Čak je i dio krova i zidove odjenuo u crvene i bijele tonove
Ovo je kuća "Šahovnica" na imanju "Divlji ranč" u mjestu Badljevina, na državnoj cesti između Daruvara i Pakraca.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovo je kuća "Šahovnica" na imanju "Divlji ranč" u mjestu Badljevina, na državnoj cesti između Daruvara i Pakraca. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovo je kuća "Šahovnica" na imanju "Divlji ranč" u mjestu Badljevina, na državnoj cesti između Daruvara i Pakraca.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Vlasnik Predrag Peić je čak i dio krova, ali i zidove u garažu obojao u crvene i bijele kvadrate.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
- U životu hoću imati što drugi nemaju. Ako su svi pametni, ja sam malo lud. Ne možete me napraviti da budem isti. Šahovnica je moja inspiracija, ja je volim - rekao je vlasnik.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
- Na Europskom prvenstvu 1996. u Engleskoj hrvatski grb mi se prvi put urezao u glavu, odonda sve što radim svodi se na hrvatsku šahovnicu. Tad sam bio navijač, radio sam i nerede, bio sam i u zatvoru. Objasnio sam i da nisam neki huligan, da pravim nerede. Rekao sam im da ću praviti još više šahovnica, ali i gledati da više ne upadam u takve grupe - dodao je kreator "Šahovnice".
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL