FOTO/VIDEO Kraj Pakraca nikla kuća 'Šahovnica': 'Zaljubio sam se na Euru '96., bio i u zatvoru'

- Na Europskom prvenstvu 1996. u Engleskoj hrvatski grb mi se prvi put urezao u glavu, odonda sve što radim svodi se na hrvatsku šahovnicu. Tad sam bio navijač, radio sam i nerede, bio sam i u zatvoru. Objasnio sam i da nisam neki huligan, da pravim nerede. Rekao sam im da ću praviti još više šahovnica, ali i gledati da više ne upadam u takve grupe - dodao je kreator "Šahovnice". | Foto: Damir Spehar/PIXSELL