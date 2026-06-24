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FOTO/VIDEO Kraj Pakraca nikla kuća 'Šahovnica': 'Zaljubio sam se na Euru '96., bio i u zatvoru'

BADLJEVINA - Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac Predrag Peić na imanju "Divlji ranč" izgradio je kuću koju je inspirirao dres hrvatske nogometne reprezentacije. Čak je i dio krova i zidove odjenuo u crvene i bijele tonove
Muškarac u mjestu kod Bjelovara obojao kuću u boje hrvatske zastave i nazvao je Šahovnica
Ovo je kuća "Šahovnica" na imanju "Divlji ranč" u mjestu Badljevina, na državnoj cesti između Daruvara i Pakraca. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Ovo je kuća "Šahovnica" na imanju "Divlji ranč" u mjestu Badljevina, na državnoj cesti između Daruvara i Pakraca. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 9

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