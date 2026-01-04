Srednjeg je rasta, visok je oko 40 centimetara i teži otprilike 15 kilograma. Miroljubiv je, pa se građani ne moraju bojati, kažu vlasnici
JOHNA NEMA TRI DANA
Pas se uplašio petardi pa nestao u Zagrebu. Jeste li ga vidjeli?
Uplašen snažnom pucnjavom i bukom pirotehnike, iz obiteljskog doma na području zagrebačke Malešnice i Španskog, prije tri dana pobjegao je pas John. On je pas srednjeg rasta, visok je oko 40 centimetara, teži otprilike 15 kilograma i miroljubiv je, kažu njegovi vlasnici.
Ako imate bilo kakvu informaciju o Johnu ili ste ga vidjeli u prolazu, molimo vas da kontaktirate na broj telefona 098 9828 478.
