Pas se uplašio petardi pa nestao u Zagrebu. Jeste li ga vidjeli?

Uplašen snažnom pucnjavom i bukom pirotehnike, iz obiteljskog doma na području zagrebačke Malešnice i Španskog, prije tri dana pobjegao je pas John. On je pas srednjeg rasta, visok je oko 40 centimetara, teži otprilike 15 kilograma i miroljubiv je, kažu njegovi vlasnici.

Ako imate bilo kakvu informaciju o Johnu ili ste ga vidjeli u prolazu, molimo vas da kontaktirate na broj telefona 098 9828 478.