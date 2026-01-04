Obavijesti

Viral

Komentari 9
JOHNA NEMA TRI DANA

Pas se uplašio petardi pa nestao u Zagrebu. Jeste li ga vidjeli?

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pas se uplašio petardi pa nestao u Zagrebu. Jeste li ga vidjeli?
Foto: Facebook Mirna Gajčević

Srednjeg je rasta, visok je oko 40 centimetara i teži otprilike 15 kilograma. Miroljubiv je, pa se građani ne moraju bojati, kažu vlasnici

Uplašen snažnom pucnjavom i bukom pirotehnike, iz obiteljskog doma na području zagrebačke Malešnice i Španskog, prije tri dana pobjegao je pas John. On je pas srednjeg rasta, visok je oko 40 centimetara, teži otprilike 15 kilograma i miroljubiv je, kažu njegovi vlasnici. 

Ako imate bilo kakvu informaciju o Johnu ili ste ga vidjeli u prolazu, molimo vas da kontaktirate na broj telefona 098 9828 478.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Misterij bijelih košuta: 'Dolaze s Pantovčaka pa traže hranu'. Doktor: 'Ovo je rijetko, ali...'
'BILO IH JE ČETVERO'

Misterij bijelih košuta: 'Dolaze s Pantovčaka pa traže hranu'. Doktor: 'Ovo je rijetko, ali...'

Dodaje i da su to jeleni lopatari koji su na zagrebačkom području česta pojava, a spuste se s Pantovčaka. Dolaze u potrazi za hranom, gdje je imaju dovoljno
VIDEO Zimske radosti u Bijelom Brdu: 'Snješka od gotovo sedam metara gradili smo devet sati'
SVI DOLAZE NA FOTKANJE

VIDEO Zimske radosti u Bijelom Brdu: 'Snješka od gotovo sedam metara gradili smo devet sati'

Kako nam kažu njihovi susjedi, svake zime, kad padne dovoljno snijega, naprave većeg snjegovića, ali ovaj je do sada najveći. Jedva su dočekali vidjeti ovogodišnji rezultat
FOTO 'Putine, javi se. Strah me', DJ Maduro i vatromet. Ovo su najbolje fore na račun Madura
INTERNET BRUJI

FOTO 'Putine, javi se. Strah me', DJ Maduro i vatromet. Ovo su najbolje fore na račun Madura

Američke snage u subotu su u velikoj akciji uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. I dok Donald Trump likuje nakon sjajno odrađenog posla, internet se 'sprda' na račun Madura, ali i Amerikanaca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026