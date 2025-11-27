Penzionerka dala 100.000 eura 'Bradu Pittu', odletjela u SAD pa ga tri tjedna čekala u hotelu

Ljubav ponekad doista može biti slijepa, no u slučaju jedne švicarske umirovljenice, ta sljepoća koštala ju je životne ušteđevine i dostojanstva. Žena koja se u medijima predstavlja pod imenom Patricia postala je žrtva sofisticirane internetske prevare, vjerujući mjesecima da je u strastvenoj ljubavnoj vezi s holivudskom zvijezdom Bradom Pittom. Njezina priča, koja uključuje desetke tisuća eura, lažna obećanja i usamljeno čekanje u hotelskoj sobi u Los Angelesu, služi kao bolno upozorenje svima koji traže ljubav na društvenim mrežama.

Počelo je porukom na Instagramu

Sve je započelo u svibnju 2024. godine kada je Patricia, inače umirovljena medicinska asistentica, zapratila jedan od profila posvećenih slavnom glumcu na Instagramu. Nedugo nakon toga, u inbox joj je stigla poruka od osobe koja se predstavila kao menadžer Brada Pitta. Nepoznata osoba pitala ju je bi li željela izravno komunicirati s glumcem, na što je ona oduševljeno pristala. Ubrzo su poruke počele stizati s profila za koji je bila uvjerena da pripada zvijezdi filma "Klub boraca".

Počeli smo komunicirati normalno, kao dvoje ljudi koji se tek upoznaju, vrlo nježno - ispričala je Patricia za švicarsku emisiju Mise Au Point.

Kako je vrijeme prolazilo, dopisivanje je postajalo sve intenzivnije. Prevarant s druge strane ekrana vješto je manipulirao njezinim osjećajima, postavljajući joj intimna pitanja i gradeći lažni osjećaj bliskosti.

- Pitao me puno pitanja o tome što osjećam, što volim, kako vidim život, a onda mi je jednog dana dao do znanja da je zaljubljen u mene - prisjetila se.

Poruke su postajale sve otvorenije, a lažni Brad Pitt nazivao ju je svojom "ljubavi" i tvrdio da je ona njegovo "sve, sada i zauvijek". Prevaranti su je uvjerili da vezu moraju držati u strogoj tajnosti zbog njegove slavne karijere i medijskog pritiska.

Skupa cijena za susret sa zvijezdom

Kada je romansa "procvjetala", par je počeo razgovarati o susretu uživo. Tada je prevara ušla u financijsku fazu. Lažni glumac objasnio je Patriciji da njegovo "menadžerstvo" zahtijeva plaćanje članarine ili naknade kako bi se susret uopće mogao organizirati. Iznos je bio vrtoglavih 50.000 dolara, što je prevarant pravdao kao standardnu proceduru za svakoga tko želi provoditi vrijeme s njim.

Iako je isprva bila sumnjičava, Patricia je na kraju popustila pod pritiskom emocija i vještih manipulacija.

- Mislila sam u sebi, pa možda oni tako rade stvari... Nikada prije nisam bila u kontaktu s nekim glumcem - objasnila je svoju odluku.

Počela je slati novac. Prvo je otišlo 30.000 eura, zatim još 20.000 eura. Planirali su se naći na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je pravi Brad Pitt doista promovirao svoj film "Wolfs". Patricia je spakirala torbu i čekala upute, no poziv nikada nije stigao. Umjesto toga, dobila je cvijeće i poruku u kojoj je pisalo: "Volim te puno, dušo. Jedva čekam da provedem ostatak života s tobom."

Put u Los Angeles i gorko razočaranje

Unatoč tome što se nisu sreli u Europi, prevaranti nisu odustajali. Zatražili su dodatnih 10.000 eura za navodne medicinske troškove, a potom još novca. Vrhunac obmane dogodio se krajem 2024. godine kada su je uvjerili da otputuje u Sjedinjene Američke Države kako bi se napokon susreli.

Patricia je rezervirala let za Los Angeles, uvjerena da će napokon zagrliti čovjeka svojih snova. Provela je tri tjedna u hotelskoj sobi, sama ispijajući koktele i čekajući poruku koja bi potvrdila lokaciju susreta. Brad Pitt se, naravno, nikada nije pojavio. Prije nego što se vratila kući, prevaranti su izvukli još novca od nje, ovaj put pod izlikom kazne jer je pokušala "prići glumcu bez dopuštenja".

Otrežnjenje stiglo prekasno

Povratak u Švicarsku donio je bolno otrežnjenje. Patricia je naišla na medijski članak o Francuskinji Anne, dizajnerici interijera koja je izgubila gotovo 700.000 eura zbog identičnog prevaranta koji se također predstavljao kao Brad Pitt. Francuskinja je čak bila uvjerena da se razvodi od muža radi glumca. Čitajući tu priču, Patricia je shvatila da su obrasci ponašanja, poruke, pa čak i način na koji su tražili novac, potpuno isti.

Odlučila je otići na policiju i prijaviti slučaj. Ukupno je izgubila oko 100.000 eura. Iako sada pokušava nastaviti sa životom, priznaje da je emocionalna šteta golema.

Postoji neopisiv sram. Znam da sam gotovo godinu dana živjela u vezi koja nije postojala - zaključila je Patricia, koja se sada nada da će njezina priča spriječiti druge da nasjednu na slične online prevare.

Policija upozorava da su ovakve "ljubavne prevare" u porastu te da kriminalci često koriste umjetnu inteligenciju i ukradene fotografije slavnih osob