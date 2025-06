Pismo članovima SDP-a: Ovo je plan za povrataka na vlast. Što se krije iz akronima K.U.R.A.C?

Drugarice i drugovi,

U vremenu koje karakterizira sveopća transformacija paradigmi, povećana kompleksnost društvenog tkiva i fluidna dinamika političke konture, pred nama se otvara prilika koju ne smijemo propustiti – prilika da redefiniramo sebe kroz sebe, ali u koordinaciji s drugima i vremenskom realnošću koja nas okružuje.

Naši posljednji rezultati, iako kvantitativno ispod inicijalnih pretpostavki, kvalitativno otvaraju prostor za rast. To nije pad – to je strateško uzmicanje radi operativnog preispitivanja vrijednosnih temelja. Naša baza možda šuti, ali šutnja je prvi korak prema dijalogu. Mi to prepoznajemo i djelujemo.

Stoga s ponosom objavljujemo novu krovnu inicijativu:

Kognitivno Umirivanje Rezonantnih Apokaliptičnih Ciklusa

ili kraće, K.U.R.A.C.

K.U.R.A.C. nije samo akronim. To je sustav emocionalne stabilizacije u uvjetima višestruke demotivacije. To je naša reakcija na hiperfragmentaciju političkog smisla i disperziju biračke pažnje. K.U.R.A.C. nas uči da se ne treba boriti protiv vala – već ga nježno tapšati dok ne odustane.

Unutar K.U.R.A.C.-a provodit ćemo:

Decentralizirano fokusiranje bez konkretizacije ciljeva

Otvorene dijaloge zatvorenog tipa

Sinergijsko izvlačenje koristi iz kolektivnog osjećaja besmisla

Posebna pažnja bit će posvećena podizanju morala kroz osnaživanje samoreferencijalnih izjava tipa: „Mi znamo tko smo“ i „Biti SDP znači vjerovati u mogućnost mogućeg“.

Vjerujemo da je ovo trenutak u kojem ne činimo samo promjenu, već činimo priču o promjeni, a to je – složit ćete se – još važnije.

Jer nije važno gdje idemo, nego da djelujemo kao da znamo. Nije važno što radimo, nego da svi izgledamo ozbiljno dok to radimo.

S K.U.R.C.E.M u bolju budućnost.

Vaša Partija