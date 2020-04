Planet je sporiji: Zbog sablasne tišine lakše se 'čuju' i potresi

Sada već i vrapci na grani znaju da je ova pandemija utjecala na živote svih stanovnika ove planete, ne samo u zdravstvenom, društvenom i ekonomskom, smislu. Sve je stalo, pa čak i Zemlja.

Časopis Nature piše da se i planet giba manje nego inače, a istraživači koji se bave proučavanjem Zemljina kretanja kažu da u posljednjih nekoliko tjedana primjećuju smanjenje seizmičke buke.

To se, kako navode, događa jer se smanjila aktivnost, transport, kretanje općenito. Djelovati je prestala čitava jedna mreža, javni prijevoz u mnogim se dijelovima svijeta ugasio, ljudi ne putuju na posao već rade od kuće, avioni ne lete.

Cars, planes, industry, and even walking can make small vibrations in the ground, which means you can see #SocialDistancing on seismometers!



I calculated noise levels from a seismometer in Los Angeles, and you can see a decrease in the past 3 weeks as folks have been isolating! pic.twitter.com/Figf2TQljr