Objašnjeno: Zašto na zavjere o koroni nasjedaju i pametni ljudi

Od studenata do političara, mnogi pametni ljudi 'popušili su' teorije zavjere ili pak dezinformacije o novom korona virusu. Zašto je tome tako i kako se zaštititi od lažnih vijesti savjetuje BBC Future.

Tužna je istina da će svaka zdravstvena kriza izazvati vlastitu pandemiju dezinformacija.

U 80-ima, 90-ima i 2000-ima vidjeli smo širenje opasnih laži o AIDS-u - od vjerovanja da je HIV virus stvorio vladin laboratorij do ideje da su testovi na HIV nepouzdani, pa čak i spektakularno neutemeljene teorije da se može izliječiti kozjim mlijekom. Te su tvrdnje povećale rizično ponašanje i pogoršale krizu.

Više od lažnih vijesti

Sada vidimo svježu količinu lažnih vijesti - ovaj put oko pandemije korona virusa. Od Facebooka do WhatsAppa, često dijeljene dezinformacije uključuju sve, od onoga što je uzrokovalo epidemiju, do načina na koji možete spriječiti bolest.

U najgorem slučaju, same su ideje štetne - nedavno je izvješće iz jedne provincije u Iranu otkrilo da je više ljudi umrlo od konzumiranja alkohola industrijske jačine, a sve zbog lažne tvrdnje da ih on može zaštititi od Covida-19.

Ali čak i naizgled bezazlene ideje mogu vas namamiti te vam dati lažni osjećaj sigurnosti, obeshrabriti vas da se ne pridržavate vladinih smjernica i narušiti povjerenje u zdravstvene službenike i organizacije.

Postoje dokazi o štetnost lažnih vijesti - prema anketi YouGov-a i Economista u ožujku 2020., 13 posto Amerikanaca smatra da je kriza Covid-19 prijevara, a nevjerojatnih 49 posto njih smatra da je epidemiju vjerojatno stvorio čovjek. I dok se po pravilu nadamo da veća inteligencija i obrazovanje pomažu da se odvrati fikcija i pridržava činjenica, lako je pronaći primjere brojnih obrazovanih i pametnih ljudi koji su pali na ove teorije.

Primjerice Kelly Brogan, ugledna spisateljica i teoretičarka zavjere o Covidu-19. Diplomirala je na cijenjenom MIT-u te studirala psihijatriju na Sveučilištu Cornell. Ipak, propustila je jasne dokaze o opasnosti virusa u zemljama poput Kine i Italije. Čak je otišla toliko da je dovela u pitanje osnovne principe teorije virusa i bakterija dok je podržavala pseudoznanstvene ideje.

Čak su i neki svjetski čelnici - za koje biste se nadali da će imati veće razlučivanje kada su u pitanju neutemeljene glasine - bili krivi za širenje netočnih informacija o riziku od izbijanja te su promovirali neprovjerene lijekove koji mogu učiniti više štete nego koristi.

Srećom, psiholozi već proučavaju ovaj fenomen. A ono što otkrivaju moglo bi stvoriti nove načine zaštite od laži i pomoći u zaustavljanju širenja dezinformacija i bezumnog ponašanja.

Previše informacija

Dio problema proizlazi iz prirode samih poruka. Bombardirani smo informacijama cijeli dan, svaki dan i i zato se često oslanjamo na svoju intuiciju da odlučimo je li nešto točno.

Dobavljači lažnih vijesti mogu učiniti da se njihova poruka izgleda pouzdano kroz nekoliko jednostavnih trikova, što nas obeshrabruje u primjeni naših vještina kritičkog razmišljanja - poput provjere istinitosti izvora. Kako ističu autori jednog rada: 'Kad misli nesmetano teku, ljudi klimnu glavom'.

Na primjer, Eryn Newman na Australijskom nacionalnom sveučilištu pokazala je da jednostavna prisutnost slike uz izjavu povećava naše povjerenje u njenu točnost - čak i ako je ona samo djelomično povezana s tvrdnjom.

Općenita slika virusa koja prati neke tvrdnje o novom liječenju, recimo, možda ne pruža dokaz same izjave, ali pomaže nam da vizualiziramo opći scenarij. Mi 'tečnost obrade' shvaćamo kao znak da je tvrdnja istinita.

Iz sličnih razloga, dezinformacije će uključivati ​​opisni jezik ili živopisne osobne priče. Također će sadržavati dovoljno poznate činjenice ili brojke - poput spominjanja imena priznatog medicinskog tijela - kako bi laž u njoj bila uvjerljiva, dopuštajući joj da se veže za naše prethodno znanje.

Što češće vidimo nešto u našem news feedu, veća je vjerojatnost da ćemo pomisliti da je to istina - čak i ako smo izvorno bili skeptični. Čak i jednostavno ponavljanje izjave - bilo da je riječ o istom tekstu ili preko više poruka - može povećati 'istinitost' povećanjem osjećaja poznavanja.

Ovi trikovi od davnina su poznati voditeljima propagandi, ali današnji društveni mediji mogu preuveličati naše lakovjerne tendencije. Nedavni dokazi pokazuju da velik broj ljudi refleksno dijeli sadržaj bez razmišljanja o njegovoj točnosti.

'Ne znam je li istina, ali...'

Gordon Pennycook, vodeći istraživač psihologije dezinformacija na Sveučilištu Regina u Kanadi, zamolio je sudionike da razmotre mješavinu istinitih i lažnih naslova o izbijanju korona virusa. Kad su ih posebno zamolili da procijene točnost izjava, sudionici su rekli da su lažne vijesti istinite oko 25 posto vremena. Međutim, kada su ih pitali hoće li dijeliti naslov, oko 35 posto odgovorilo je da će prenijeti lažne vijesti - 10 posto više.

Možda su se njihovi mozgovi bavili pitanjem hoće li izjava dobiti lajkove te je očigledno da postojanje društvenih medija ne potiče istinu, već isključivo angažiranje.

Ili su možda mislili da bi mogli prebaciti odgovornost na druge kako bi prosudili: mnogi su dijelili lažne informacije s nekakvom izjavom o odricanju odgovornosti, govoreći nešto poput: 'Ne znam je li to istina, ali .... Oni mogu pomisliti da, ako postoji istina u informacijama, to bi moglo biti korisno prijateljima i sljedbenicima, a ako nije istina, to je bezopasno - pa je to poticaj da ih podijelite, ne shvaćajući da i dijeljenje uzrokuje štetu.

Klasična psihološka istraživanja pokazuju da su neki ljudi prirodno bolji u nadjačavanju svojih refleksivnih odgovora od drugih. Ovaj nalaz može nam pomoći da shvatimo zašto su neki ljudi podložniji lažnim vijestima od drugih.

Istraživači poput Pennycooka koriste alat koji se zove "kognitivni test refleksije" ili CRT za mjerenje ove tendencije. Da biste razumjeli kako to funkcionira, razmislite o sljedećem pitanju:

Emilyin otac ima tri kćeri. Prve dvije se zovu Siječanj i Veljača. Kako se zove treća?

Jeste li odgovorili Ožujak? To je intuitivni odgovor koji daju mnogi ljudi, ali je točno, naravno, Emily.

Da biste došli do tog rješenja, morate pauzirati i nadjačati početni nagonski odgovor. Zbog toga takva pitanja nisu toliko test sirove inteligencije, već tendencije čovjeka da koristi svoju inteligenciju razmišljajući stvari promišljenim, analitičkim načinom.

Tko u tome nije vješt, lakše potpadne pod dezinformacije.

Zaustavite širenje

Znanje da mnogi ljudi - čak i inteligentni i obrazovani - imaju ove 'mizerne' tendencije prihvaćanja dezinformacija po nominalnoj vrijednosti, mogu nam pomoći da zaustavimo širenje dezinformacija.

Organizacije koje pokušavaju razotkriti mit trebale bi izbjegavati pretjeranu složenost. Umjesto toga, trebali bi predstaviti činjenice što je moguće jednostavnije - po mogućnosti s pomagalima poput slika i grafikona koji olakšavaju vizualizaciju ideja. Ako mogu, ove kampanje bi trebale izbjegavati ponavljanje samih mitova. Ponavljanje čini da se ideja osjeća poznatijom, što bi moglo povećati percepciju istinitosti.

Kad je u pitanju naše internetsko ponašanje, možda ćemo se pokušati odvojiti od emocija sadržaja i razmisliti malo više o njegovoj činjeničnoj osnovi prije nego što ga prenesemo. Je li zasnovana na informaciji od 'prijateljeva prijatelja' ili je riječ o 'tvrdim znanstvenim dokazima'? Može li se pronaći stvaran izvor. Kako se to uspoređuje s postojećim podacima?

Ovo su pitanja koja bismo si trebali postavljati - a ne hoće li post početi gomilati lajkove ili bi 'mogao' biti od koristi drugima. Kao i naši pokušaji obuzdavanja samog virusa, trebat će nam višestruki pristup u borbi protiv širenja opasnih i potencijalno po život opasnih dezinformacija.

I kako se kriza produbljuje, svačija je odgovornost zaustaviti to širenje.

