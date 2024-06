Pobjegli smo s ljetovanja nakon 3 dana! Neviđeno je smrdjelo u sobi, a reakcija osoblja je šok!

Sezona odmora je u punom jeku, a svakome se makar jednom dogodilo da doživi neugodno iskustvo sa smještajem. I to ne baš jeftinim.

Britanski par Emily Clark i Adam Vickerman (23) podijelili su svoje iskustvo koje su doživjeli na odmoru, a zbog kojeg im je putovanje prisjelo. Uplatili su nekoliko dana na Tenerifima u atraktivnom smještaju s pogledom na bazen. Međutim, ubrzo su se morali spakirati zbog misterioznog smrada u njihovoj sobi, pisao je Jam Press.

Mladi par tvrdi da su bili primorani prekinuti odmor nakon što ih im je bilo mučno zbog nemogućeg smrada. Na Tenerifima su trebali biti tjedan dana, a kući su se vratili nakon samo dva noćenja. Emily je osjetila neugodan miris čim je ušla u kupaonicu ali je na trenutak nestao kada su pustili vodu u wc školjci. Idućeg dana, miris se vratio i to još jači. U videu s TikToka, koji ima više od osam milijuna pregleda, Emily i Adam objašnjavaju zašto su skratili svoj odmor.

- Nismo mogli otići u kupaonicu, a da nas smrad nije 'grizao' za nos i usta. Osjećali smo se bolesno - rekla je za Emily za Luxury Travel Daily. Kako je Adam dalje dodao, agonija je trajala od trenutka kada su stigli u sobu.

- Morao sam prati zube u sudoperu. Vani se osjećao blagi miris kanalizacije. Kada smo otvorili vrata kupaonice, miris kanalizacije nas je ubijao. Iduće jutro, kada smo pustili vodu u kupaonici, užasan miris nas je opet zapljusnuo - ispričao je mladić.

Inače, par je odsjeo u Checkin Bungalows u Los Cristianosu, a njihov je odmor rezerviran putem weba On The Beach.

Nakon što su se požalili na recepciji, par kaže da su dva sata čekali čistačicu. U wc je, kažu, izlila nešto što je izgledalo kao izbjeljivač. Na početku je pomoglo, međutim miris se vratio u roku dva sata.

Do ovog trenutka, dvojac je bio nezadovoljan ukupnom kvalitetom smještaja, opisujući hotel i kao prljav. Na recepciji hotela su pokušali dobiti novu sobu, ali im je ovaj zahtjev odbijen. Zbog toga su bili prisiljeni da se poslije nepuna tri dana vrate s planiranog odmora.

- Reakcija osoblja hotela stvarno je šokantna - zaključili su.