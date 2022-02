Neimenovani muškarac podijelio je na jednom internet forumu svoju neobičnu priču kao upozorenje drugima.

- Nije bilo prvi put da to radim. Namjerno sam izgubio deset kilograma kako bi mogao samog sebe oralno zadovoljavati kad to poželim. Sve sam napravio kao i inače. Istegnuo sam se da bi bio fleksibilniji i onda sam krenuo s radom... - započinje svoju priču ovaj muškarac.

- Sve je bilo dobro kao inače, ali u jednom trenutku sam osjetio jaku bol u leđima. Tako nešto nikad nisam osjetio. Naglo se proširila po cijelom tijelu. Bio sam paraliziran, nisam se mogao ni pomaknuti. Nakon nekih 20 minuta sam se uspio dovući do kuhinje gdje sam zgrabio šaku tableta protiv bolova. Kratkoročno je pomoglo, ali bol u leđima od tog trenutka ne prestaje - napisao je muškarac

.

Kako je prvotna objava izazvala veliki interes znatiželjnika, muškarac se javio još jednom.

- Kako bol ne prestaje, moram ljudima govoriti da sam je to ozljeda s treninga. Sigurno im neću reći pravu istinu. Mislim da bi volio pokušati ovu aktivnost još koji put, ali strah me. Možda ću zbog jedne pogreške do kraja života imati jake bolove. Ako pokušate ovo, pazite na svoja tijela, nikad ne znate što se može dogoditi - napisao je muškarac, prenosi Lad Bible.