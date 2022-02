Novo istraživanje o masturbaciji među populacijom u dobi od 18 do 32 godine za vrijeme lockdowna, koje su zajedno provela sveučilišta u Bournemouthu i Roehamptonu na 565 pojedinaca, pokazalo je kako su mladi Britanci bili 25 posto skloniji 'uživanju' u pornografiji i masturbiranju nego prije početka pandemije, javlja Daily Mirror.

Prije nego početka 'korona-krize' muškarci u ovoj dobnoj skupini masturbirali su tri puta tjedno u prosjeku, dok je kod žena ta brojka bila jednom tjedno, navode u svojem istraživanju. Ali dolaskom korone sve se promijenilo. Kako su Britanci imali neke od najstrožih 'anti-korona' mjera u svijetu, tako je većina njih bila prinuđena po cijele dane provesti u svojim domovima, što je izazivalo dosadu, što je vodilo do... Pa masturbacije.

Upravo je dosadu kao glavni razlog za učestalije samozadovoljavanje navelo 38 posto ispitnika. Njih 24 posto kao razlog je navelo višak slobodnog vremena, a samo 14 posto je kao glavni motiv navelo 'nedostatak seksa'.

LOCKDOWN I MASTURBACIJA

Iako se za vrijeme prvog lockdowna, tamo još na proljeće 2020. godine, očekivalo kako će na Otoku doći do 'baby-booma' to se nije dogodilo. A kad vidimo rezultate istraživanja, pomalo nam je i jasno zašto. Uz to, zabilježen je ogroman porast razvoda, neke odvjetničke firme su objavile kako čak ne mogu 'uzeti' sve potencijalne klijente.

No vratimo se na ručni rad. Nešto što svi, osim Ladislava Iličića, dobro poznajemo, pogotovo iz pubertetskih dana. Osim što je došlo do 25 posto porasta kod masturbacije, sve su traženije i seksualne igračke, čija je prodaja porasla oko deset posto.

Među onima koji su priznali da više masturbiraju je oko 65 posto muškaraca, dok ostatak otpada na ljepši spol. Nedavno objavljeni rezultati drugog istraživanja, onoga o povezanosti bolesti prostate i masturbacije te seksa, pokazalo je da oni muškarci koji ejakuliraju 20 puta mjesečno imaju 30 posto manje šanse za razvijanje raka prostate.

Pa eto, uvijek se možete, ili možemo, tješiti kako je cilj prevencija bolesti.