Policija traži lopova, a fotorobot je hit: 'Pljunuti je ovaj pjevač!'

Policija u engleskom okrugu Kent traga za osumnjičenikom za krađu torbe, no njihova je objava na društvenim mrežama izazvala potpuno neočekivanu reakciju. Apel za pomoć pri identifikaciji krivca pretvorio se u izvor zabave za korisnike interneta, koji su odmah uočili nevjerojatnu sličnost fotorobota s Garyjem Barlowom, pjevačem slavne grupe Take That.

Policija je na svojoj Facebook stranici objavila računalno generirani fotorobot muškarca koji je u prosincu prošle godine u gradu Ramsgateu navodno oteo torbu jednom tinejdžeru. Na slici je prikazan muškarac sa zelenom vunenom kapom i plavom bradom, a sličnost s poznatim pjevačem bila je tolika da su duhoviti komentari počeli stizati munjevitom brzinom.

"Izgleda kao Gary iz Take Thata", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio stihom iz pjesme poznatog benda: "Što god da je rekao ili učinio, nije tako mislio." Objava je privukla više od 600 komentara, a mnogi su ismijavali kvalitetu fotorobota muškarca koji bi trebao imati između 45 i 50 godina. Jedan od komentatora je dodao: "To je Gary Barlow prerušen u vilenjaka." Korisnici su se nastavili šaliti na račun sličnosti, pa je tako jedan napisao: "Vidio je torbu i pomislio, Take That (Uzmi to)."

Usporedbe se nisu zaustavile samo na pjevaču. Mnogi su fotorobot usporedili s likovima iz videoigara poput GTA ili The Sims, dok su drugi vidjeli sličnost s glumcem Paddyjem Considineom i američkim komičarem Andrewom Santinom.

Policija objavila detalje pljačke

Unatoč šaljivim reakcijama, policija u Kentu vrlo ozbiljno shvaća slučaj i nastavlja istragu. Prema pisanju portala Daily Star, pljačka se dogodila u blizini gradskog željezničkog kolodvora, a tinejdžeru su upućene i prijetnje. Glasnogovornik policije objavio je službeno priopćenje s detaljima.

"Naši službenici koji istražuju pljačku u Ramsgateu, koja se dogodila u utorak, 16. prosinca prošle godine, objavili su računalno generiranu sliku. Prijavljeno je da je torba oteta tinejdžeru nakon što su mu upućene prijetnje u uličici blizu željezničkog kolodvora oko 16:30 sati. Naši službenici su izašli na teren i obavili početne izvide."

U priopćenju se dodaje i detaljan opis osumnjičenika. "Istraga je dovela do izrade fotorobota muškarca kojeg policija želi identificirati. Opisan je kao bijelac u dobi između 45 i 50 godina, visok oko 175 centimetara, sa svijetlom kosom upletenom u dredove i pletenom bradom. Pozivamo sve koji imaju relevantne informacije koje bi mogle pomoći istrazi da kontaktiraju policiju u Kentu."

Dok se internet zabavlja na račun nesvakidašnjeg fotorobota, policija se nada da će, unatoč svemu, netko prepoznati osobu sa slike te da će im pristići korisne informacije koje će dovesti do rješavanja slučaja.