Popularni pub se prodaje za samo 1 euro, ali postoji caka...

Foto: PaulFosh auctions

'Nekad je to bio zaista popularan lokalni pub i bilo bi fantastično vidjeti ga ponovno otvorenog', izjavio je 62-godišnji mještanin

Pub u Južnom Walesu ponuđen je na prodaju po cijeni nižoj od vrećice čipsa, nakon što je na aukcijskom popisu osvanuo s početnom cijenom od samo jedne funte (1,15 eura). Kako prenosi Daily Star, radi se o nekretnini s ogromnim potencijalom koja čeka novog vlasnika da joj udahne život.

Lokal poznat pod imenom "The Inn" nekada je bio vibrantno središte društvenog života u bivšem rudarskom selu Nantymoel, sve dok prošle godine nije zatvorio svoja vrata. Sada se ova impozantna zgrada sa šest spavaćih soba, opisana kao "značajna i karakterna", našla na tržištu zajedno sa štalom, garažom i pripadajućim zemljištem.

Prodaje se pod službenim nazivom "Nantymoel Hotel", a nekretnina se može kupiti po početnoj cijeni od simbolične jedne funte. Mještani se nadaju da bi se stari sjaj mogao vratiti u njihovo selo.

"Nekad je to bio zaista popularan lokalni pub i bilo bi fantastično vidjeti ga ponovno otvorenog", izjavio je 62-godišnji mještanin Rhydian Leyshon. "To je danas vjerojatno malo teže izvedivo s obzirom na to koliko se pubova zatvara, ali isto tako, od ovoga bi se mogao napraviti prekrasan, prekrasan dom."

Foto: PaulFosh auctions

Pub, smješten u blizini grada Bridgend u velškim dolinama, u prizemlju nudi dva prostrana šanka, podrum te odvojene muške i ženske toalete. Na katu se nalazi čak šest spavaćih soba, kuhinjski prostor, kupaonica i nekoliko pomoćnih prostorija.

Agenti za nekretnine iz tvrtke McHatton's Estate Agents, koji vode prodaju, opisuju ponudu kao "značajan i karakteran bivši hotel/pansion smješten u srcu Nantymoela".

Foto: PaulFosh auctions

Iz agencije su dodali: "Ova znamenita nekretnina nudi opsežan unutarnji prostor na više katova, niz gospodarskih zgrada i susjedno zemljište, što je čini atraktivnom prilikom za developere, investitore ili one koji traže jedinstven projekt obnove. Svojom veličinom, rasporedom i lokacijom, Nantymoel Hotel predstavlja bogatstvo mogućnosti, od prenamjene u stambene prostore i apartmane do višenamjenskog objekta ili društvenog centra (podložno dobivanju potrebnih dozvola)."

Potencijalni kupci ipak su upozoreni da je nekretnini "potrebna potpuna obnova". Aukcija za ovaj jedinstveni objekt započinje 29. listopada.

Foto: PaulFosh auctions

Ova vijest dolazi u vrijeme kada, prema nekim izvješćima, posjetitelji pubova sve više zamjenjuju tradicionalno pivo modernijim napicima poput zelenog čaja. Matcha u japanskom stilu, pripravak od praha listova zelenog čaja umućenog u vodu ili mlijeko, navodno "brzo pronalazi svoje mjesto na jelovnicima pubova".

Foto: PaulFosh auctions

