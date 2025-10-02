Obavijesti

Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj
Foto: TikTok

Dodao je kako je spreman potkrijepiti svoje tvrdnje računima i dokumentacijom ako iz restorana odluče osporiti njegovu objavu...

Čovjek koji tvrdi da je daleki potomak Harlanda Davida Sandersa, američkog biznismena i osnivača lanca restorana brze hrane s piletinom Kentucky Fried Chicken (danas poznatog kao KFC), kaže da zna originalni recept od 11 tajnih biljaka i začina. Prema pisanju portala LADbible, njegov potez nije slučajan, već je osvetnički odgovor na potez kompanije.

Tiktoker je stekao impresivan broj pratitelja objavljujući videozapise "posvećene očuvanju nasljeđa Sandersa i povijesti Kentucky Fried Chickena".

Kreator sadržaja navodi kako su ga službeni profili tvrtke KFC na društvenim mrežama blokirali jer je "otkrivao pravu povijest i ljudima predstavljao tko je Sanders zapravo bio".

Kao odgovor na blokadu, navodni Sandersov rođak odlučio je uzvratiti udarac i podijeliti ono za što tvrdi da je tajna mješavina koja stvara prepoznatljivu hrskavu piletinu "za prste polizati".

POGLEDAJTE VIDEO:

@realcolonelsanders #ColonelSanders #STANDWITHCOLONEL #ColonelSandersnephew ♬ Stranger Things - Kyle Dixon & Michael Stein

"Moj odgovor KFC-u na to što su me blokirali je: želite li znati kako napraviti njihovu piletinu?" poručuje u videu. "Ovaj recept sastavio sam na temelju činjenica. Mnogi sastojci s popisa mogu se potvrditi kroz javno dostupne informacije koje sam prikupio."

Dodao je kako je spreman potkrijepiti svoje tvrdnje računima i dokumentacijom ako iz KFC-a odluče osporiti njegovu objavu.

"Ostali sastojci na ovom popisu, koji se ne mogu javno dokazati, potječu od mojih rođaka s majčine strane, jer je rođak Lee Cummings bio taj koji je znao recept", nastavio je, otkrivajući da je postojao i sudski spor koji je trebao dokazati da je Cummings znao recept, ali mu je bilo zabranjeno koristiti ga.

Prema njegovim riječima, slavnih 11 biljaka i začina su:

- Kadulja

- Klinčić

- Muškatni oraščić

- Cimet

- Crvena paprika / kajenski papar

- Korijander

- Đumbir

- Češnjak u prahu

- Bijeli papar

- Crni papar

I tajni sastojak: kardamom

Sanders je ipak potvrdio da omjeri koje on koristi nisu nužno identični onima koje je koristio njegov slavni predak, već su prilagođeni ukusu njegove obitelji. Stoga je potaknuo ljude da sami eksperimentiraju s količinama dok ne pronađu kombinaciju koja im najviše odgovara.

@realcolonelsanders #ColonelSanders #ColonelSandersNephew yall keep asking but i have already posted them, heres a snippet from the latest, sorry for the fryer sounds#kfc ♬ original sound - The Colonel

Međutim, kako su mnogi korisnici na TikTok-u brzo istaknuli u komentarima, nije samo mješavina začina ono što KFC piletinu čini jedinstvenom. Ključan dio procesa je i način pripreme - piletina se prži u fritezi pod tlakom, a ne u običnoj fritezi za duboko prženje, što joj daje karakterističnu sočnost i hrskavost.

