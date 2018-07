Posegnuo za ključevima koji su mu pali u 'čučavac' pa zaglavio

Muškarac je u Kini cijelu noć proveo s rukom zaglavljenom u toaletu, u našim krajevima poznatom i kao 'čučavac', nakon što je posegnuo za ključevima koji su mu u njega upali. Čovjek iz grada Jingzhuouu šest sati je dozivao pomoć sve dok njegove vapaje napokon nije čuo susjed.

U stan, u kojemu živi sam, upali su vatrogasci i rastavili toalet kako bi nesretnog muškarca izvukli iz 'klopke'.

U snimci objavljenoj na internetu vidi se kako je muškarcu, identificiranom kao g. Wnag, ruka do ramena zaglavljena u cijevi zahoda, a on u nemoći leži potrbuške. Lokalni mediji prenose kako je g. Wang ispričao da su mu u subotu oko 23 sata u zahod pali ključevi te ih je pokušao desgnuti rukom. U cijev ju je gurnuo koliko god je mogao no zbog tlaka koji se stvorio više ju nije mogao izvući.

Vatrogasci su ga oslobodili za 30 minuta, a ruku, iako crvenu i oteklu, još je osjećao. Prevezli su ga u bolnicu na pretrage i promatranje, piše Daily Mail.