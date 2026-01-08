'Balkanci, ovo je moja ulica u Švedskoj. Nitko ne čisti. Plačete zbog tri pahulje. Ostanite doma'

Ovih dana glavna je tema (ne)čišćenje snijega na ulicama i radi li dobro ili ne radi zimska služba. Bosanka Lejla iz Švedske izazvala je rasprave svojom objavom na TikToku, a osvrnula se na Balkance koji se žale na neočišćeni snijeg na ulicama.

- Ovi ljudi na Balkanu što se žale što im se ne očiste tri pahulje snijega odmah... Ja živim u Švedskoj i ovo je moja ulica, četvrti dan kako pada snijeg. Ovdje nitko ne čisti ove manje ulice, ne pada im na pamet. Poslije nekoliko dana sve se pretvori u klizalište, kasnije se otopi negdje u travnju - i to je to. Nabavite sebi dobre gume i vozi, ako hoćeš, ako nećeš - sjedi kući, poručila je Lejla u objavi.

Video je izazvao tristotinjak komentara, a usporedba Balkana i Švedske većini korisnika TikToka nije dobro 'sjela'.

- Uspoređuješ našu državu i Švedsku. Bolje gume kažeš... a mi ovdje jedva sklapamo kraj s krajem. Jesi vidjela naše plaće i cijene namirnica, režije i goriva? Nisi sigurno u Švedsku otišla jer ti je bilo dobro na Balkanu - jedan je od komentara, na koji je Lejla odgovorila:

- Na Balkanu mi je bilo super, nisam otišla zbog loše situacije već zbog ljubavi u tom trenutku. Auto kad sam imala se podrazumijevalo da imam dobre zimske gume jer su zimi ceste loše i neočišćene. Stoga radi i zaradi, kupi gume jer to nije luksuz već potreba! - napisala je.

"Isto kao u Danskoj. Sporedne ulice nitko ne čisti, a nitko se ne buni" - kaže drugi korisnik. "Kod nas u Hrvatskoj su 1. 1. dignuli cijene tehničkog pregleda za 60 % radi održavanja ceste pa su ljudi poprilično ljuti" - kaže jedan Hrvat.