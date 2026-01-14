Poštar spasio preslatku bebu tuljana. Ležala je ispred vrata

Usamljeno mladunče tuljana spašeno je nakon što ga je poštar pronašao kako leži ispred ulaznih vrata jedne kuće u Gorlestonu u Norfolku. Beba tuljana dobila je nadimak "Cold Call" (hladni poziv), a sada se oporavlja u centru za divlje životinje.

Dan prije nego što je pronađena na kućnom pragu, mladu ženku tuljana vidjeli su na parkiralištu kako se pokušava zavući pod jedno od vozila. Spašena je 2. siječnja, a procjenjuje se da je bila stara između jednog i dva tjedna te je težila 11,8 kilograma, prenosi Daily Mail.

Nakon spašavanja, tuljan je prebačen u Centar za divlje životinje RSPCA East Winch, gdje se očekuje da će proći rehabilitaciju koja bi mogla potrajati nekoliko mjeseci. Snažne oluje u studenom odvojile su mnoge mladunce tuljana od njihovih majki, a "Cold Call" je sada među trideset i jednim mladunčetom sivog tuljana o kojima se trenutno brine u centru.

Evangelos Achilleos, voditelj centra East Winch, pojasnio je situaciju.

​- Nažalost, neke tuljane su visoke plime odnijele od njihovih majki, a neki su zadobili rane od udaraca o stijene. Čak i sada, spašavamo odlutala mladunčad tuljana - rekao je.

Foto: RSPCA

Dan Goldsmith iz organizacije Marine and Wildlife Rescue, koji je doveo mladunče u centar, rekao je kako je "Cold Call" bila "bistra i oprezna", ali da se o njoj mora brinuti prije povratka u divljinu.

​- Nije bilo šanse da se mladunče vrati na lokalnu plažu. Bila je značajno pothranjena za svoju dob, pogotovo jer je već počela gubiti bijelo krzno - kazao je Goldsmith.

Foto: RSPCA

Ovaj slučaj podsjeća na incident iz prošlog listopada, kada je RSPCA morala spašavati tuljane koji su otplivali gotovo 50 kilometara u unutrašnjost do voda u blizini Peterborougha i počeli jesti svu lokalnu ribu. Agencija za okoliš tada je priopćila da su riblji fondovi ozbiljno iscrpljeni od dolaska tuljana, pa je izdana dozvola za njihovo uklanjanje radi vlastitog zdravlja. Rob Harris, predsjednik Udruge ribolovaca Peterborougha i okolice, rekao je da se u posljednje tri godine, otkako su tuljani stigli, fond odrasle ribe na tom potezu smanjio "za oko 95 posto".

Prije dvije godine u Norfolku se također odvila dramatična akcija spašavanja drugog mladunčeta tuljana, koje je pronađeno zakopano do vrata u pijesku na plaži Waxham. Zbog zabrinutosti oko nadolazeće plime, volonteri su na kraju oslobodili mladunče i neozlijeđeno ga pustili natrag na plažu.