POTJERA NA MANHATTANU Policajac na konju hvatao kradljivca torbice: Uspio je!

'Bilo pješice ili na kopitima, naši policajci su uvijek spremni. Nakon što je netko ukrao torbicu u blizini West 72nd Streeta, naš časnik na konju i njegov konj Kelly nastavili su je pratiti. Galopirajući niz ulicu i uz pomoć svjedoka, pronašli su torbicu i uhitili osumnjičenika' - objavila je njujorška policija ovu dramatičnu potjeru iz Manhattana na X-u.

Policajac njujorške policije na konju progonio je navodnog kradljivca torbice na Manhattanu i na kraju ga uhitio. Snimka policajca prikazuje njega i konja kako galopira niz Upper West Side. Uz pomoć svjedoka uspijeva uhititi osumnjičenika i vratiti torbicu.