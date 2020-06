Pravila nagradne igre: Novi BMW X1 može postati vaš

Krećemo s novom nagradnom igrom, u kojoj možete osvojiti fenomenalan novi BMW X1. Uz samo 10 sakupljenih kupona u razdoblju od 26. lipnja do 5. srpnja sudjelujete u izvlačenju

<p>U petak krećemo s novom fenomenalnom nagradnom igrom u kojoj uz deset kupona možete osvojiti super automobil - novi BMW X1.</p><p>Novi BMW X1 je došao postavljati standarde. Njegova želja za akcijom prikazana je prije svega u atletskom dizajnu. Na prvi pogled, to je X model u potpunosti: njegova vanjština se odlikuje kratkim prevjesima i dugim međuosovinskim razmakom tipičnim za SAV (Sports Activity Vehicle). To čini njegove ambicije jasnima s uvjerljivom dinamikom i agilnošću. Zahvaljujući visokoj svestranosti i fleksibilnosti u kombinaciji s inovativnim tehnologijama, osigurava maksimalnu udobnost na svakom metru vožnje.</p><p>Od petka, 26. lipnja do nedjelje, 5. srpnja svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 10 dana sakupiti ukupno 10 kupona. U ponedjeljak, 6. srpnja i utorak, 7. srpnja 2020. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.</p><p>U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili devet nagradnih kupona + joker kupon ili osam nagradnih kupona + dva joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 600, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – “Osvoji novi BMW X1”.</p><p>Niti jedna pristigla kuverte koja u sebi sadržava 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri.</p><p>U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do 20. srpnja 2020., do 9 sati.</p>