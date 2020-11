Pravila nagradnog natječaja „24 oriđiđi“

<p><strong>Članak 1: ORGANIZATOR</strong></p><p>Natječaj „24 oriđiđi“ priređuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.</p><p><strong>Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA</strong></p><p>Svrha natječaja je promocija Organizatora i promocija proizvoda, a nagradni natječaj traje od 3.11.2020. – 30.11.2020. na YouTube kanalu 24sata</p><p>Gledatelji trebaju komentirati oriđiđi formate na Youtubeu 24sata uz hashtag #alijatovolim, prilikom čega se komentari ostavljaju ispod epizoda oriđiđi formata Firma koji izlazi svakog četvrtka na YouTube kanalu 24sata.</p><p>Najoriginalniji komentar bez vrijeđanja osvaja nagradu.</p><p><strong>Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR</strong></p><p>Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „24 oriđiđi“ iznosi 7.399,00 kn uključujući PDV, a čini ga:</p><p>• Samsung Galaxy Note10+</p><p>Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.</p><p><strong>Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA</strong></p><p>Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.</p><p><strong>Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU</strong></p><p>Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj.</p><p><strong>Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA</strong></p><p>Proglašenje dobitnika slijedi u roku od 7 dana od završetka nagradnog natječaja, a dobitnici će biti objavljeni na stranici www.24sata.hr i obaviješteni putem e-maila ili telefona. Dobitnik će biti obaviješten ispod dobitnog komentara i zatražen da se na Facebook stranicu 24sata javi sa svojim podacima. Nakon toga će još jednom na Facebook stranici poslati dobitni komentar kako bi se utvrdilo da je to baš taj sretni dobitnik.</p><p>Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.</p><p><strong>Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE</strong></p><p>Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem e-maila u roku od sedam dana od dana slanja svoje e-mail adrese. Ako dobitnik u roku od 7 dana ne potvrdi preuzimanje nagrade te ne pošalje organizatoru podatke za dostavu nagrade odgovorom na e-mail organizatora, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.</p><p><strong>Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU</strong></p><p>Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.</p><p><strong>Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE</strong></p><p>Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.</p><p><strong>Članak 10: PUBLICITET</strong></p><p>Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.</p><p><strong>Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA</strong></p><p>Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi www.24sata.hr</p><p><strong>Članak 12: POREZI</strong></p><p>Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.</p><p><strong>Članak 13: U SLUČAJU SPORA</strong></p><p>U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.</p><p><strong>Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA</strong></p><p>Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.</p><p>24sata d.o.o.</p><p><strong>Pravila o korištenju osobnih podataka</strong></p><p>Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „24 oriđiđi“ koji se održava od 3.11.2020. do 30.11.2020., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, potvrđujete da ste stariji od 18 godina i izričito pristajete i slobodnom voljom ustupate osobne podatke trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja nagrada i informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se od strane trgovačkog društva 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 u periodu od 90 dana.</p><p>U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na adresu: podrska@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti, na način da nas kontaktirate na broj telefona 01/6400689, elektroničkim putem na adresu: podrska@24sata.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel prodaje“. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.</p><p>Sve dodatne informacije o načinu na koji društvo 24sata d.o.o. obrađuje osobne podatke možete pronaći na: <a href="https://www.24sata.hr/pravila-privatnosti/">https://www.24sata.hr/pravila-privatnosti/ </a></p>