Preminuo poznati influencer: Htio je 'mačji' izgled, a tvrdio je da mu je oči operirao zubar

Brazilski modni stilist Adair Mendes Dutra Junior, kojeg je na Instagramu pratilo više od 122.000 ljudi pod imenom "Junior Dutra", preminuo je u petak nakon što je razvio tešku infekciju. Kako prenosi Daily Star, stilist je za svoje stanje okrivio estetski zahvat podizanja očnih kapaka, popularno zvan "fox eye", kojem se podvrgnuo prije sedam mjeseci.

Zahvat "mačjih očiju" koristi biorazgradive (PDO) niti koje se umeću pod kožu kako bi se podigle obrve i postigao "mačkasti" izgled. Međutim, za Dutru je ovaj postupak postao noćna mora. Ubrzo nakon zahvata počeo je trpjeti jake bolove i ozbiljne komplikacije, zbog čega je pokrenuo tužbu protiv osobe koja je izvela postupak.

U rujnu je za lokalne medije izjavio kako je razvio bolnu infekciju zbog koje mu je lice bilo natečeno i prekriveno modricama.

"Čim je postupak završen, osjetio sam kao da mi je pukla vena na lijevoj strani lica", rekao je tada. "Desna strana je bila u redu, ali na lijevoj sam osjećao kako konac izlazi van."

Dodao je kako ga je izvođač zahvata pokušao razuvjeriti. "Govorio mi je: 'Ne, nije to konac', puneći mi glavu raznim izgovorima - čak mi je rekao da imam neku kožnu bolest."

Dutra je optužio osobu koja je izvela zahvat da se lažno predstavljao kao specijalist za kirurgiju lica, dok je zapravo bio zubar.

"Kada sam zatražio medicinsku dokumentaciju, optuženi je to odbio", tvrdio je stilist. "Kasnije je predočio neregularan dokument... što je značilo da on zapravo nije liječnik, kako se predstavljao."

Foto: Instagram

Zbog toga ga je Dutra tužio za ilegalno bavljenje medicinom i nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

S druge strane, prozvani izvođač zahvata tvrdio je da PDO niti koje je koristio nisu mogle uzrokovati infekciju.

"Radi se o apsorbirajućem i potpuno biorazgradivom materijalu. On se otapa, oslobađajući kolagen i elastin, a to je bio konac koji je on koristio", izjavio je. "Do trenutka kada se vratio u srpnju, kolovozu i rujnu, konac je već gotovo u potpunosti - ili u cijelosti - nestao. Stoga, prema mojoj procjeni, infekcija nije bila povezana s koncem."

Foto: Instagram

Junior Dutra sahranjen je u subotu u Sao Paulu, a njegova obitelj i vlasti još nisu službeno potvrdili uzrok smrti.

Nakon ovog tragičnog slučaja, stručnjaci su ponovno upozorili da zahvat "mačjih očiju" nosi ozbiljne rizike. Moguće komplikacije uključuju naboranje kože, infekcije i inkapsulaciju (stvaranje čahure) konca. Osim toga, postupak može oštetiti ligamente i tkivo oko očiju, što može dovesti do neprirodnog izraza lica, pa čak i problema s treptanjem ili zatvaranjem očiju.